La basura de las botellonas rodea la Ciudad de la Justicia de Sevilla

La botellona rodea la Ciudad de la Justicia de Sevilla. Esta es la denuncia que ha efectuado el sindicato STAJ de Justicia, que ha asegurado que todas las mañanas, los alrededores del campus judicial de Palmas Altas presentan una imagen "lamentable", como consecuencia de la basura generada por las noches que no se retira por los servicios municipales de limpieza. "Esta desatención se hace más condenable por el riesgo que generan los residuos de cristales en las aceras y en la calzada, que conlleva el peligro de accidentes, tanto a los transeúntes que acceden a pie al edificio judicial, como a los vehículos en los que se desplazan a la Ciudad de la Justicia, tanto trabajadores, como profesionales y público en general", comentan desde esta organización sindical.

El sindicato ya había advertido con anterioridad de esta situación "sin que se haya intervenido por parte de los responsables del Ayuntamiento de Sevilla". Además, considera "incomprensible que los alrededores y accesos a una Administración Pública, que presta servicio público a la ciudadanía, esté rodeada de basura, y los servicios municipales de limpieza no actúen en la zona".

Restos de la botellona en las inmediaciones del campus judicial de Palmas Altas. / M. G.

En este sentido, aseguran que el hecho de que "un organismo público no esté en el centro de la ciudad, que es lo habitual, no es excusa ni exime al Ayuntamiento de la atención que debe prestar a una Administración pública, permitiendo que presente esa imagen de vertedero que, tratándose, además, de residuos de cristales, supone un riesgo para quienes acuden a ese servicio público, ya sea para prestarlo, ya sea para recibirlo".

Por todo ello, desde STAJ denuncian nuevamente "el estercolero en el que se convierte cada noche las inmediaciones y accesos de la Ciudad de la Justicia en Palmas Altas, y no descartan acciones para que los responsables del servicio municipal de limpieza tomen conciencia de la situación de la Ciudad de la Justicia, y tengan el respeto que merece esta Administración, sus trabajadores y trabajadoras, y los sevillanos y sevillanas que acuden a este servicio público".