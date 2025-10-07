Un bufete sevillano se lanza al mercado de EEUU y México

No es habitual que un despacho sevillano se lance al mercado de EEUU y México, lo que representa que la excelencia profesional no sólo se tiene en los grandes bufetes de Madrid o Barcelona. La firma sevillana Constitución 23 ha anunciado en su página web, consultada por este periódico, que ha establecido una alianza estratégica y profesional con dos despachos penalistas de México y EE. UU.

En el primer caso, se trata de la firma legal Hernández Romo & Ochoa (www.hroabogados.com), cuya sede principal se ubica en la Ciudad de México, y, en el segundo, de la firma Oficinas Legales de René A. Sotorrío P.A (www.sotorriolaw.com), cuya sede principal está en la ciudad de Miami (Florida). En ambos casos, se trata de despachos muy sólidos y prestigiosos, no solo en la Ciudad de México o en Miami, sino en todo el territorio de México y de los EE. UU., cuyos socios principales son, ademas, aparte de prestigiosos profesionales de amplia y exitosa trayectoria, buenos amigos de España y conocedores de su realidad social y económica.

Como consecuencia de dicha alianza, Constitución 23 va a actuar, en lo sucesivo, como despacho corresponsal de Hernández Romo & Ochoa y René A. Sotorrío en España y dichos despachos actuarán, respectivamente, como despachos corresponsales de Constitución 23 en México y EE. UU.

"Con ello pretendemos dar a nuestros actuales y potenciales clientes (mexicanos, estadounidenses y españoles) un servicio que trasciende las fronteras de nuestros actuales y respectivos ámbitos de actuación y auxiliarles en todas las dudas o cuestiones que se les susciten en materia de programas de prevención de delitos y/o blanqueo de capitales, procedimientos penales, procedimientos de colaboración judicial transfronteriza y extradición, etc.", explica la nota difundida por Constitución 23.