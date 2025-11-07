Cancelan 860.366 euros a tres deudores en Sevilla con la Ley de Segunda Oportunidad

El despacho Repara tu Deuda Abogados ha conseguido la cancelación de 860.366 euros de deuda en Sevilla, en tres nuevos casos gracias a la aplicación a estos deudores de la ley de Segunda Oportunidad.

Según explican los abogados de Repara tu Deuda, las historias de estos exonerados son las siguientes:

Un hombre ha cancelado 40.028 euros. Necesitó financiación porque sufre una ludopatía. Y es que el deudor jugaba casi a diario y la situación iba empeorando. Solicitaba de nuevo créditos para poder volver a jugar, lo que además le generaba sentimientos de culpa y ansiedad. Este bucle provocó que fuera pidiendo más financiación. El exonerado está actualmente siendo tratado por esta enfermedad. Gracias a los esfuerzos realizados, los psicólogos valoran positivamente la evolución, según los informes que han sido aportados durante el proceso. Una mujer de La Rinconada se ha despedido de un importe de 802.744 euros. Su marido iba consiguiendo trabajos, pero eran temporales. Ella pasó largas temporadas sin encontrar empleo. Todo ello desembocó en la necesidad de solicitar créditos para cubrir los gastos familiares. Estas circunstancias derivaron en que, sin capacidad económica para hacer frente a esos créditos ni a sus necesidades familiares, solicitara más créditos para cubrir la financiación. En la actualidad, con los ingresos generados, no podía hacer frente a su situación. Por último, hay que mencionar el caso de otro hombre de Sevilla. Esta vez, el importe exonerado es de 17.594 euros. El sobreendeudamiento le ha impedido asumir los pagos que tenía pendientes.

La Ley de Segunda Oportunidad entró en vigor en España hace ya 10 años. En todo este tiempo, el despacho ha conseguido alcanzar la cifra de 370 millones de euros exonerados a personas que responden a perfiles muy diversos y que proceden de las diferentes comunidades autónomas de España. Estas personas han cumplido los requisitos imprescindibles para poder acogerse a este mecanismo. En líneas generales, es suficiente con que no hayan sido condenadas por delitos de orden socioeconómico en los diez últimos años, que se encuentren en un estado actual o próximo de insolvencia y que actúen siempre movidas por la buena fe, ofreciendo lo necesario para acreditar que no pagan por la situación económica en la que se encuentran.

Desde que se produjera la reforma de la ley en septiembre de 2022, ya no existe la necesidad de intentar de forma previa llegar un acuerdo con los bancos y entidades financieras. Este hecho ha provocado que se reduzca el tiempo aproximado para conseguir la exoneración de las deudas. En paralelo, hay que mencionar que no existe la cantidad de 5 millones de euros como máxima adeudada que se puede exonerar.