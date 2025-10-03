Condenado por acuchillar a un hombre que consiguió conducir hasta el hospital de Osuna con una puñalada cerca del corazón

La Audiencia de Sevilla impuso ayer tres años de cárcel a un vecino de Osuna que, tras discutir con otro, lo acuchilló cerca del corazón y estuvo a punto de matarlo. El acusado, condenado por un delito de tentativa de homicidio, se exponía a una petición de nueve años de prisión por parte de la Fiscalía, pero su abogado alcanzó un acuerdo con las acusaciones y consiguió que la pena definitiva se redujese a sólo una tercera parte. Para ello tuvo que consignar 3.000 euros, con el fin de indemnizar a la víctima, y certificar que consume cocaína y heroína. Así se ganó las atenuantes de reparación del daño y drogadicción.

Los hechos, que fueron reconocidos por el encausado ante el tribunal de la Sección Séptima, ocurrieron el 3 de octubre de 2024 sobre las siete de la tarde. Antonio G.C. estaba en una parcela en el camino del Arroyo Salado y se acercó al otro varón. Empezó entonces una discusión "por razones desconocidas". En el transcurso del conflicto, el procesado "se puso agresivo y, con ánimo de atentar contra la vida de la víctima, le propinó con un cuchillo de grandes dimensiones una primera puñalada en la zona próxima al corazón y el pulmón izquierdo". También le hizo cortes en una pierna y le alcanzó la parte interna del muslo, así que el perjudicado "sangró abundantemente". Así lo recogía el escrito de acusación de la fiscal, que ayer fue admitido tal cual por el agresor.

Como consecuencia del "ataque", la víctima sufrió heridas que "habrían comprometido su vida de no haber recibido asistencia médica". Por suerte para él, "pudo escapar", entrar en su vehículo y conducir hasta el servicio de Urgencias del hospital de Osuna.

El hombre acabó con "heridas múltiples de arma blanca" en la rodilla izquierda, la espalda y la muñeca. Necesitó de cirugía y tardó casi un mes en recuperarse. Como secuelas le quedan una cicatriz de tres centímetros en el muslo, otra de siete en larodilla, una más en la zona costal izquierda y una cuarta en la zona dorsal posterior izquierda.

Antonio G.C., que está en prisión provisional desde el 8 de octubre del año pasado, también aceptó ayer cinco años de libertad vigilada y la prohibición de no acercarse a menos de 200 metros del agredido ni comunicarse con él durante diez años una vez salga de prisión. En cualquier caso, está por ver que acabe entre rejas porque su letrado pedirá la suspensión de la ejecución de la pena.

Como la condena fue el resultado de un acuerdo entre las partes y todas adelantaron que no recurrirán el fallo, la Sección Séptima dictó sentencia en la misma sala y la declaró firme.