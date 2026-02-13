Condenan a una mujer a dos años y medio de cárcel por intentar matar a su novio con un cuchillo de cocina en Los Pajaritos

La Audiencia de Sevilla, con el visto bueno de la acusada, ha condenado este viernes a dos años y medio de cárcel a una mujer que intentó matar a su novio apuñalándolo con un cuchillo de cocina durante una discusión doméstica. Los hechos ocurrieron de madrugada en un piso de Los Pajaritos y la investigación judicial tuvo su aquel, ya que la víctima aseguró en primer lugar que lo habían atacado unos jóvenes en la calle. El vaivén de sus declaraciones complicó un poco la resolución del caso, hasta el punto de que ni siquiera llegó a denunciar a la encausada, pero la verdad acabó imponiéndose y el juicio se ha solventado con un acuerdo entre la defensa y la Fiscalía, que ha rebajado su petición desde los ocho años de prisión iniciales a los dos años y seis meses finales.

El suceso ocurrió sobre las 3.00 horas del 22 de octubre de 2024. Natalia P.B. y su pareja se encontraban en el piso donde convivían y empezaron una discusión en el transcurso de la cual ella "comenzó a golpearlo fuertemente" al mismo tiempo que le gritaba "tú lo tienes, te lo voy a sacar del culo". La víctima, por su parte, "suplicaba reiteradamente que no le pegase". Así lo describe la fiscal en su escrito de acusación, que se ha convertido en firme una vez que la acusada se ha declarado culpable ante la Sección Séptima de la Audiencia de Sevilla.

La refriega entre los dos protagonistas no se quedó ni en las palabras ni en esos golpes. En un momento dado, "con intención de dar muerte" a su novio, Natalia "cogió un cuchillo de la cocina" y asestó dos puñaladas a la víctima, una en la espalda y otra en la zona lateral. Le causó dos heridas incisocontusas de aproximadamente unos 3 centímetros que afectaron al bazo. Las cuchilladas provocaron una hemorragia "de moderado tamaño", así que "hubieran podido provocar el óbice" del perjudicado. Lógicamente, lo que la Fiscalía quería decir era "óbito".

Esas lesiones obligaron al novio a ser intervenido de urgencia en el abdomen y permanecer varios días en la UCI. Necesitó 40 días para recuperarse y durante los primeros cinco estuvo en estado grave. Como secuelas presenta dos cicatrices en las zonas de impacto del cuchillo y una más en el costado izquierdo.

Natalia, que tenía 45 años en el momento de los hechos, fue detenida durante la misma jornada del apuñalamiento y entró en prisión preventiva al día siguiente. Así pues, ya lleva casi dieciséis meses entre rejas y ese periodo se le descontará del tiempo de la condena. En otras palabras, estará en libertad en aproximadamente un año.

La vista oral celebrada este viernes ante la Sección Séptima no ha durado más de diez minutos. Tras la negociación entre la fiscal y el abogado defensor, Fernando Velo, el caso estaba más que resuelto. Natalia, con cierto temblor en sus palabras por la emoción, se ha reconocido culpable y se ha ganado así la atenuante de confesión. También se le ha aplicado la agravante de parentesco, pero en general ha salido ganando. La pena, ya firme después de que el tribunal anticipase el fallo de la sentencia en la misma sala, se queda en dos años y medio por un delito de tentativa de homicidio y la prohibición de acercarse a menos de 300 metros del perjudicado durante cinco años. "Muchísimas gracias, señoría", ha dicho la acusada cuando el magistrado presidente le ha comunicado que ya podía irse.