Condenan al SAS por "retraso diagnóstico" de un cáncer de mama que se empezó a manifestar tres años antes

El Tribunal Superior de Justicia de Andalucía (TSJA) ha dictado sentencia condenando al Servicio Andaluz de Salud (SAS) al pago de una indemnización por daños y perjuicios a una paciente de Cádiz debido a errores y retrasos en el diagnóstico y tratamiento de un cáncer de mama. La resolución, notificada en junio de 2025 y ya firme, ratifica la negligencia médica aunque reduce la cuantía fijada en primera instancia.

El caso, defendido por el letrado Damián Vázquez Jiménez de la Asociación El Defensor del Paciente, corresponde a una mujer de 58 años que fue diagnosticada en 2017 de carcinoma lobulillar infiltrante en la mama izquierda, tras consultar reiteradamente desde 2014 por molestias y un nódulo. Las pruebas de imagen fueron calificadas erróneamente y sin una adecuada valoración clínica por parte de especialistas.

Como consecuencia de la falta de un diagnóstico temprano y otros fallos del SAS, la paciente ha quedado con graves secuelas, incluyendo mastectomía radical, linfadenectomía axilar, incapacidad laboral absoluta, daños estéticos, físicos y psicológicos, pérdida de calidad de vida y necesidad de rehabilitación y cuidados continuos. La sentencia recalca que ya desde 2014 existían síntomas indicativos de un posible cáncer de mama que habrían requerido un seguimiento más exhaustivo.

El juzgado de lo Contencioso-Administrativo nº2 de Cádiz había reconocido inicialmente la responsabilidad patrimonial del SAS, fijando una indemnización de 81.465 euros que el TSJA ha rebajado a 25.000 euros en aplicación de la doctrina de la "pérdida de oportunidad". Tanto la asociación El Defensor del Paciente como el abogado Damián Vázquez critican este criterio por considerarlo injusto y poco reparador para las víctimas.

El caso se enmarca en el escándalo que afecta al sistema de cribado de cáncer de mama en Andalucía, con miles de mujeres perjudicadas por retrasos y fallos en la comunicación y revisión de resultados. La Fiscalía Superior de Andalucía mantiene abiertas diligencias tras la denuncia presentada por la propia asociación, que reclama reformas urgentes y más medios para evitar negligencias con daños irreparables para la salud de las pacientes.