El decano de Informática pide que se impute a los otros seis participantes en el peritaje del móvil de Miguel Carcaño

El decano del Colegio de Ingenieros Técnicos en Informática de Andalucía (CPITIA), Pedro de La Torre Rodríguez, ha pedido al juez de Instrucción 7 de Sevilla, que investiga un posible delito de intrusismo profesional relacionado con el informe pericial elaborado por la empresa Lazarus Technology sobre el teléfono de Miguel Carcaño, que cite a declarar como investigados a los otros seis expertos que intervinieron en la realización de dicha pericial, al considerar el denunciante que carecían de título académico habilitante para la realización de ese análisis técnico.

La petición del Colegio de Ingenieros Técnicos en Informática se produce tras la declaración el pasado martes del CEO de Lazarus Technology, Manuel Huerta de la Morena, quien se comprometió ante el instructor a entregarle su título académico oficial que le habilita para la realización de dicho dictamen. Manuel Huerta, que compareció en calidad de investigado, explicó en su declaración que en el informe del teléfono móvil de Carcaño intervinieron otros seis expertos, trabajadores de la empresa.

Tras esa declaración, el decano de los Ingenieros Técnicos en Informática, Pedro de La Torre Rodríguez, ha presentado un nuevo escrito de alegaciones en el juzgado en el que solicita al magistrado que cite a declarar a estos seis trabajadores de la empresa que participaron en la pericia porque, según asegura, "ninguno de los seis miembros del citado equipo forense cuenta con titulación académica oficial habilitante en el ámbito de la ingeniería informática", añadiendo que "resulta llamativo que absolutamente nadie de la mercantil Lazarus Technology cuente con titulación oficial en el ámbito de la Ingeniería Informática".

En su escrito, considera que estos trabajadores también podrían ser considerados presuntos autores de intrusismo profesional y apunta incluso que podría tratarse de un delito de pertenencia a organización criminal que regula el artículo 570 bis del Código Penal, "en tanto que estaríamos ante una agrupación formada por más de dos personas, con carácter estable y por tiempo indefinido, que de manera concertada y coordinada se habrían repartido diversas tareas o funciones con el fin de cometer delitos".

El decano insiste en que sólo hay "cuatro titulaciones académicas oficiales y habilitantes para actuar como perito informático", que figuran en el Real Decreto 517/2015, de 19 de junio, por el que se aprueban los Estatutos Generales de los Colegios Oficiales de Ingeniería Técnica en Informática y de su Consejo General", entre ellos el título universitario oficial de ingeniero técnico en Informática de Gestión, el título universitario oficial de Ingeniero Técnico en Informática de Sistemas, el título universitario oficial de grado vinculado con la profesión de ingeniero técnico en informática y el título universitario declarado equivalente a los títulos universitarios españoles de Grado vinculados con la profesión de ingeniero técnico en Informática.