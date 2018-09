Los peritos de las defensas reprochan a la IGAE que afirme que el Parlamento fue "engañado"

Los peritos propuestos por las defensas de varios de los 22 ex altos cargos procesados en el caso de los ERE han reprochado este miércoles a los peritos de la Intervención de la Administración General del Estado (IGAE) que han elaborado el informe pericial oficial que sostengan en su dictamen que el Parlamento andaluz fue "engañado", en relación con la concesión durante una década de las ayudas sociolaborales y a empresas a través de la partida 31L.

La segunda sesión de la práctica de la prueba pericial conjunta, en la que intervienen nueve expertos, se inició como concluyó ayer, con el debate y las discrepancias sobre las competencias de la Dirección General de Presupuestos en la elaboración de los presupuestos de la Junta, en los que se incluía la partida 31L -conocida popularmente como el fondo de reptiles- para el pago de estas ayudas mediante las transferencias de financiación de la Consejería de Empleo al IFA/IDEA.

Es precisamente en el transcurso de ese debate donde el catedrático de Derecho Financiero y Tributario Juan Ramallo Massanet, propuesto a instancias de la ex consejera de Economía y ex ministra de Fomento Magdalena Álvarez, ha reprochadoa los peritos de la IGAE que concluyan que los parlamentarios andaluces no se enteraban de lo que sucedía con las ayudas, una expresión con la que, según Ramallo Massanet, los peritos de auxilio judicial "están preparando el terreno para luego hacer una acusación tan seria como que el Parlamento aprueba una ley fraudulenta

o errónea".

El catedrático ha insistido en que estas observaciones de la IGAE "van al corazón del sistema democrático" al apuntar a una supuesta "inutilidad del Parlamento" en lo que se refiere al control de la ley de Presupuestos.

En ese momento, el perito Ángel Turrión (IGAE) ha intervenido para señalar que "nunca" han afirmado en su informe que la ley de Presupuestos de la Comunidad Autónoma andaluza sea "errónea y fraudulenta", pero en cambio el dictamen sí recoge que el Parlamento fue "inducido a error por el Consejo de Gobierno de la Junta", porque el proyecto de ley de Presupuestos que se le remitió "estaba fraudulentamente elaborado" y ha añadido que al referirse al término fraudulento, lo hace en el sentido que recoge estrictamente el diccionario de la Real Academia Española de la lengua, de "engañoso o falaz".

"Nunca hemos ninguneado al Parlamento", ha aseverado Turrión, que ha agregado que en base a esa "fraudulenta elaboración" del Presupuesto, el Parlamento andaluz aprobó una partida, las transferencias de financiación, que el propio Parlamento "dice que debía ser destinado a la cobertura de pérdidas" en la agencia IDEA. "Eso lo hemos dicho y está demostrado con la documentación, no es un juicio de valor", ha concluido Turrión.

La segunda sesión de los peritos está transcurriendo con una especial lentitud por las numerosas intervenciones de los peritos, que se replican mutuamente, hasta el punto de que la Fiscalía Anticorrupción sólo ha podido plantear varias preguntas que han consumido parte de la sesión hasta que se ha producido el receso.