Desheredada por su padre: la Justicia tumba la decisión de un empresario

La Justicia valenciana ha dado un revés judicial contundente a un empresario que pretendía desheredar a su hija biológica tras años de desatención y maltrato psicológico. La resolución judicial obliga al progenitor a incluir a la joven en el reparto hereditario, una cantidad que asciende a medio millón de euros, además de asumir las costas del proceso judicial.

El caso se remonta a la juventud de ambos progenitores, cuando la relación sentimental entre la madre de la demandante y el empresario derivó en un embarazo. La situación provocó la ruptura de la pareja y el abandono por parte del padre, quien nunca ejerció su rol paterno. La mujer tuvo que recurrir a los tribunales para que se reconociera legalmente la filiación, un proceso que se extendió durante años y que marcó la infancia de la menor con problemas derivados de la marginación paterna.

El empresario, que tiene dos hijos más de otras relaciones, intentó justificar la desheredación alegando que su hija no le tenía cariño. Sin embargo, la Justicia ha desestimado este argumento, considerando que fue precisamente el padre quien nunca hizo esfuerzos por verla ni cuidarla durante su niñez, provocando un daño psicológico considerable en la joven.

Este caso pone de manifiesto las dificultades que enfrentan los hijos biológicos cuando sus progenitores se niegan a reconocer la paternidad. En numerosas ocasiones, la vía judicial puede extenderse alrededor de 20 años hasta conseguir tanto el reconocimiento de la filiación como el acceso a los derechos hereditarios correspondientes.

La mala fe de algunos progenitores, que aprovechan las dilaciones de la Justicia para interponer todo tipo de trabas y recursos, convierte estos procesos en auténticos calvarios para las víctimas. El coste económico de los procedimientos representa otra barrera significativa, ya que muchos hijos soportan estos gastos a duras penas, mientras que los padres demandados cuentan con recursos económicos suficientes para prolongar los litigios.

Especialmente gravosa resulta la necesidad de contratar servicios de detective privado para conseguir muestras de ADN, cuyos honorarios elevados no están cubiertos por el sistema de justicia gratuita. Esta figura profesional resulta fundamental en estas demandas para obtener la prueba biológica que confirme la paternidad.

Consecuencias psicológicas y sociales en los menores

Las repercusiones de esta situación van mucho más allá de lo económico. Los menores afectados sufren humillaciones de sus compañeros en el colegio y en su entorno social por la ausencia paterna. El desprecio de los padres y hermanos biológicos, que en ocasiones los consideran inferiores, añade una carga emocional devastadora a su desarrollo.

Durante la adolescencia, estos jóvenes enfrentan trastornos relacionados con la búsqueda de identidad, experimentando inseguridad, soledad y depresión que pueden derivar en fracaso escolar. La incapacidad para controlar sus impulsos y autorregularse representa otra consecuencia habitual de esta situación de desamparo emocional.

Los problemas de salud también se manifiestan de manera significativa, ya que el sistema inmunológico se ve afectado por el estrés crónico que genera esta situación. Todo ello ocurre a pesar de los esfuerzos de las madres para compensar las carencias afectivas y educativas desde el ámbito paterno.

La sensación de abandono o soledad impide el desarrollo normal de estos menores, generando un daño moral profundo por frustración y ruptura de los vínculos afectivos. El dolor de saber que el padre biológico reniega de su hijo a sabiendas de la relación de parentesco representa una herida difícil de sanar.

Reivindicaciones de los afectados

Los hijos afectados por estas situaciones reclaman medidas concretas a los poderes públicos. Entre sus demandas figura la defensa de las madres por el daño que sufren, así como la celeridad en los procesos judiciales de filiación, que actualmente pueden prolongarse durante décadas.

Solicitan también la ayuda de instituciones y la intervención de mediadores especializados que faciliten la resolución de estos conflictos familiares. Una de las propuestas más controvertidas consiste en la obligatoriedad de registrar el ADN en la inscripción del nacimiento en el Registro Civil y en el Documento Nacional de Identidad.

Las víctimas piden sensibilización social sobre estas situaciones y la creación de mecanismos de mediación efectivos que eviten llegar a los tribunales. El objetivo último es proteger los derechos de los menores y garantizar que no sufran las consecuencias de decisiones irresponsables de sus progenitores.

Casos de reconciliación familiar

Pese a la dureza de la mayoría de situaciones, existen algunos casos con desenlace positivo que sirven de ejemplo. El cantante Carlos Baute protagonizó una reconciliación edificante con su hijo extramatrimonial, un caso que muchos afectados toman como referencia para los padres que han abandonado a sus hijos.

Otros casos conocidos incluyen el del torero El Cordobés, un empresario español establecido en Estados Unidos, y el de unos hermanos de Málaga que ofrecieron un puesto de trabajo al nuevo miembro de la familia tras el reconocimiento de la filiación. En Cáceres se produjo también una reconciliación especialmente emotiva y significativa.

Estos ejemplos demuestran que, cuando existe voluntad de enmienda, es posible reconstruir los vínculos familiares rotos y ofrecer a los hijos el reconocimiento y el afecto que merecen, aunque llegue de manera tardía.

¿Qué es el derecho a la herencia de los hijos biológicos?

El ordenamiento jurídico español establece que todos los hijos tienen los mismos derechos hereditarios, independientemente de si nacieron dentro o fuera del matrimonio. La legislación vigente no permite la discriminación entre descendientes basándose en las circunstancias de su nacimiento.

La legítima es la porción de bienes de la herencia que el testador no puede disponer libremente porque la ley la reserva a determinados herederos, llamados herederos forzosos. Los hijos y descendientes constituyen el primer orden de herederos forzosos, con derecho a dos tercios de la herencia paterna.

Para poder desheredar a un hijo, la legislación exige causas muy graves y específicamente contempladas en el Código Civil, como maltrato grave o injurias por parte del hijo hacia el progenitor. La simple falta de relación afectiva, especialmente cuando ha sido provocada por el abandono del padre, no constituye motivo legal de desheredación.

Los procedimientos de reclamación de paternidad en España pueden prolongarse durante años, especialmente cuando el presunto progenitor se niega a colaborar. La duración media oscila entre dos y cinco años en casos sencillos, pero puede extenderse hasta dos décadas cuando se interponen recursos sucesivos.

Una vez obtenida la declaración de paternidad, si el progenitor fallece, se inicia un nuevo proceso para reclamar los derechos hereditarios correspondientes, lo que añade más años de litigio. Esta situación provoca que muchos hijos no puedan disfrutar de sus derechos hasta edades muy avanzadas.

Los gastos asociados a un proceso de reconocimiento de paternidad son considerables. Los honorarios de abogados y procuradores representan una parte importante, aunque pueden cubrirse mediante el sistema de justicia gratuita si se cumplen los requisitos económicos establecidos.

Sin embargo, los servicios de detective privado, fundamentales para obtener muestras biológicas para el ADN, no están incluidos en la justicia gratuita y pueden suponer varios miles de euros. Las pruebas de paternidad en laboratorios especializados añaden entre 300 y 600 euros adicionales al coste total del proceso.