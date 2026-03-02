La Justicia británica apunta a un posible homicidio involuntario en la muerte de un sevillano en Andover

La Justicia británica apunta a un posible homicidio involuntario en la muerte de Juan Manuel Andrey Valenzuela, el vecino de Mairena del Aljarafe (Sevilla) que murió en la madrugada de Año Nuevo tras sufrir una agresión en la localidad de Andover (Reino Unido). En este caso figura como investigado Kyle Barnett, un soldado británico que el pasado jueves, 26 de febrero, compareció ante el Tribunal de la Corona de Winchester para una audiencia de preparación del juicio. El homicidio involuntario podría considerarse un cargo similar al homicidio imprudente en España, que el Código Penal castiga con penas de entre uno y cuatro años de prisión.

Según ha publicado la prensa local, en concreto el Andover Advertiser, esta vista, en la que el investigado debía declararse culpable o inocente de los cargos en relación con la muerte de Juan Manuel, ha sido finalmente aplazada hasta el próximo 26 de junio. En esa comparecencia, el juez Paul Dugdale, del Tribunal de la Corona de Winchester encargo del caso, rechazó la petición de la defensa de desistir de los cargos, al tratarse de un caso grave y apuntó al homicidio involuntario: "Es un asunto bastante sencillo. No pretendo faltarle a nadie. La Corona acepta que se trata de un caso de un solo golpe".

El suceso tuvo lugar poco antes de las tres de la mañana del pasado 1 de enero. La Policía de Andover recibió una llamada a las 02:53 horas en la que se informaba de que se había producido un altercado en la calle Londres, en el centro de esta localidad que se ubica a unos 120 kilómetros al Oeste de la capital británica. Juan Manuel Andrey Valenzuela, de 48 años, recibió un golpe en la cara por parte de Kyle Barnett y cayó al suelo, golpeándose fuertemente en la cabeza. El sevillano fue trasladado al hospital de Southampton con una grave lesión en la cabeza y, según le dijeron en su momento los médicos a la viuda, Juan Manuel había sufrido una hemorragia craneoencefálica grave, no podía ser operado y probablemente no despertaría, debido a que había estado "20 minutos con el corazón parado y el daño cerebral era irreversible". Juan Manuel falleció el domingo 4 de enero, tras haber donado sus órganos, como era su deseo.

En la comparecencia del investigado, el juez Dugdale insistió la gravedad de los hechos: "Nos encontramos en una situación difícil en lo que respecta a este caso. Habrán escuchado que, lamentablemente, Juan Manuel Andrey Valenzuela ha fallecido, y esto pudo hacer sido consecuencia de algún suceso, o tal vez no", recoge el periódico local.

El juez señaló que la acusación está siendo actualmente "revisada" e instó a la Fiscalía a que presente un informe patológico y una acusación formal antes del 5 de junio, por lo que está previsto que el caso se reanude en el Tribunal de la Corona de Winchester el próximo 26 de junio.

Victoria García González, viuda de Juan Manuel, ha lamentado en declaraciones a este periódico que en la investigación se dice que la muerte se produjo el día 4 de enero, pero "la realidad es que murió en el acto, y como le practicaron la reanimación cardio pulmonar después de 20 minutos en situación de parada, parece que a ellos les afecta menos".

Juan Manuel Andrey Valenzuela y su pareja, Victoria García González, residen en Reino Unido desde hace once años. / M. G.

Sobre el curso de las investigaciones, Victoria ha explicado que la última información que le han facilitado los detectives consiste en que el cargo actual es de "agresión física, y que han aplazado la vista hasta que estuviera el reporte patológico, el cual indicaría la causa exacta de la muerte, para poder acusarlo de homicidio involuntario".

En principio, la autopsia realizada a Juan Manuel confirma que la causa de fallecimiento se produjo como consecuencia de un traumatismo craneoencefálico.

Se puede declarar culpable o inocente

En la vista fijada para junio, el investigado tendrá que declararse inocente o culpable. Si reconoce su participación en la agresión, al día siguiente habría un veredicto y se le impondría una pena más leve precisamente por haber aceptado la culpabilidad. Se trata de una figura jurídica similar a la que hay en los juzgados españoles para la confesión de los hechos y el reconocimiento de la culpa, una conformidad con las acusaciones que permite reducir una parte de la posible condena que le pudiera corresponder.

En cambio, si se declara inocente, se iniciaría una fase del proceso que se asemeja a la instrucción judicial que se realiza en España, con la recopilación de pruebas y la recogida de testimonios de posibles testigos de cara a la futura celebración de un juicio y el dictado posterior de una sentencia.