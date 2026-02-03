Detenido en Barcelona el seguidor de Vito Quiles que amenazó de muerte a Rubén Sánchez

El Equipo de Extremismo Violento y Odio (EVO) de la Brigada Provincial de Información de la Policía Nacional ha detenido en Barcelona al seguidor de Vito Quiles que amenazó de muerte al secretario general de Facua-Consumidores en Acción, Rubén Sánchez, a quien advirtió a través de WhatsApp de que iba a buscarlo porque lo quiere "colgado de un árbol". Sánchez denunció las amenazas en los juzgados de Sevilla el pasado mes de noviembre. La Sección de Instrucción del Tribunal de Instancia número 19 de Sevilla abrió diligencias previas y requirió la actuación del Equipo EVO de la Brigada Provincial de Información de la Jefatura Superior de Policía de Andalucía Occidental.

El atestado policial que recoge la investigación de los hechos y de la identidad del denunciado señala que, "una vez analizada toda la información obtenida hasta el momento, a través de la propia denuncia y el análisis de las capturas de pantalla de los mensajes enviados a la víctima/denunciante, se puede determinar la consumación de un delito de amenazas, en su modalidad no condicional del artículo 169.2 del Código Penal, agravado por la circunstancia descrita en el artículo 22.4 del Código Penal (motivado por la afiliación ideológica/política percibida del denunciante".

Tras averiguar la identidad y paradero de el autor de las amenazas, Christian F.J., un hombre de 35 años con domicilio en la localidad barcelonesa de Vallirana, el Equipo EVO de Sevilla solicitó la colaboración de su homólogo en Barcelona.

El investigado fue detenido el pasado 15 de enero en las inmediaciones de su vivienda, tras lo que fue trasladado a las dependencias de la Brigada Provincial de Información de Barcelona. Allí fue fichado al verificarse que no tenía antecedentes penales y pasó varias horas en los calabozos hasta que lo interrogaron con la asistencia de una abogada de oficio. Tras acogerse a su derecho a no declarar, fue puesto en libertad a la espera de su citación judicial.

46 mensajes de WhatsApp

El ultra había recriminado al secretario general de FACUA que llevase a los tribunales a Quiles, que está investigado por delitos de injurias y calumnias tras la querella de Sánchez por inventar, entre otras cosas, que lidera una organización criminal dedicada a la estafa y la extorsión y que envía sicarios a las puertas de las casas de la gente para amenazarlos de muerte. Las amenazas del ultraderechista, enviadas a través de 46 mensajes de WhatsApp, comenzaron el 14 de noviembre y continuaron hasta el 1 de diciembre.

"¿Cuándo te vas a morir hijo de puta?", "a ver si te mueres ya mamón de mierda y de paso tu familia entera", "como te encuentre por la calle te vas a acordar de mí para el resto de tu miserable vida", "maricón", "te inflo de galletas", "tienes una buena dentadura, quedaría muy bien en un collar". Estos son algunos de los mensajes enviados por el denunciado, que Sánchez certificó digitalmente para incorporarlos como pruebas en el procedimiento judicial.

El secretario general de FACUA planteó en su denuncia que los hechos pueden incurrir en delito de amenazas, tipificado en el artículo 169 del Código Penal, con el agravante de odio ideológico del artículo 22.4. Y es que, además de criticar a Rubén Sánchez por haber emprendido acciones judiciales contra Vito Quiles, el autor de las amenazas le insultó por ser de izquierdas con mensajes como "eres un puto lacayo de Perro Sánchez", "estos sociatas te pagan", “sabemos de que parte estas, y lo ruin que eres por favorecer un gobierno que solo quiere sepultar este país”, “a ver si te mueres junto con el resto de traidores que quieren la ruina absoluta de este país” o “eres un progres woke y lameculos del PSOE”.