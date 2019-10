La acusación particular que ejercen los familiares del padre y de la hija de ocho años que fueron acuchillados brutalmente en su vivienda de Almonte en 2013 han presentado un nuevo escrito en el juzgado de Instrucción número 1 de La Palma del Condado, en el que solicitan a la instructora que vuelva a solicitar a la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil que remita el informe analizando los restos biológicos que aparecieron en el “cuchillo” hallado en una alcantarilla en 2016 para determinar si el mismo está o no relacionado con estos asesinatos.

El abogado José Ignacio Bidón explica en el escrito que después de haber tardado dos años en que el juzgado tuviera en su poder este cuchillo, siguen "pensando" que puede estar relacionado con la investigación principal de este caso. "Lo mismo que le damos mucha importancia a la exhumación de los cadáveres por segunda vez; que se analicen determinadas prendas de la menor y que se indague sobre determinadas llamadas telefónicas de un vecino de nacionalidad ecuatoriana, también consideramos que es muy importante que se averigüen todos los pormenores de la aparición de este cuchillo".

El letrado señala incluso que piensa incluso que "a lo mejor el cuchillo intervenido se cambió por otro sin restos biológicos del verdadero autor y entre otras razones porque no se siguió el protocolo policial en este tipo de hallazgo, cuestión que no llegamos a entender". "Todavía no sabemos si el mismo tiene que ver con los hechos que se están investigando o en su caso, si durante el trayecto desde la alcantarilla al Juzgado pudieron intervenir determinadas personas para eliminar esta prueba que consideramos importante para el esclarecimiento de los hechos", añade Bidón, que explica que algunas de las personas relacionadas con el hallazgo del mismo manifestaron que el arma tenía unas "manchas negras que muy bien podrían ser de algún resto de sangre y en cambio el intervenido parece que sólo tenía restos de pintura y este es un tema que se debe aclarar tomando declaración a las personas que ya constan en escritos anteriores".

El cuchillo, prosigue, no llegó al juzgado con la "prontitud deseada y extraña (sobremanera) que estuviera depositado en una taquilla de la jefatura de Policía Local de Almonte durante casi dos años cuando podría ser una prueba trascendente para el esclarecimiento de los hechos".