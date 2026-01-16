La familia de la joven nicaragüense que fue víctima de un asesinato machista en Utrera pide 25 años de cárcel para el exmarido

La hermana de Erica Vanessa (en el centro), durante la concentración que hubo en Utrera el día después del crimen.

La familia de Erica Vanesa Reyes, la joven nicaragüense que murió asesinada en Utrera en el verano de 2023 presuntamente a manos de su exnovio, ha pedido que el acusado sea condenado a 25 años de cárcel por un delito de asesinato con las agravantes de violencia de género y ensañamiento. Así lo ha anunciado este viernes el abogado de la familia de la víctima, que tenía 22 años, tras presentar el escrito formal en el que solicita la apertura de juicio oral contra Noé Ángel C.T. ante el Tribunal del Jurado y una indemnización total de 150.000 euros.

Erica Vanesa y su supuesto asesino, un ecuatoriano de 43 años, seguían casados aunque la pareja ya estaba rota. Vivían en habitaciones separadas de la misma casa, en la calle Cristo de los Afligidos, y ella le había dado ya un ultimátum para que se marchara porque no quería verlo más. Le dio de plazo hasta el 5 de agosto. El crimen ocurrió seis días antes.

El letrado de la acusación particular, José Antonio Sires, considera que hubo una agresión "extremadamente violenta y prolongada" durante la cual "la víctima habría sufrido múltiples golpes en distintas partes del cuerpo, incluyendo cabeza, cuello y tórax, así como lesiones defensivas, lo que indicaría que permaneció consciente durante parte del ataque".

"La acusación sostiene que la violencia ejercida no fue inmediata ni necesaria para causar la muerte, sino que se prolongó deliberadamente, con lo que incrementó el sufrimiento físico y psíquico de la víctima, lo que fundamenta la calificación jurídica de asesinato con ensañamiento", ha explicado el abogado.

Más de diez golpes en la cabeza

Según trascendió en su día, el atestado de la Guardia Civil refleja que Erika falleció en la mañana del 30 de julio de 2023, como consecuencia de un "crimen atroz", pues recibió "más de diez golpes" en la cabeza "con un objeto contundente similar a un martillo o una herramienta dura".

Al ser detenido, el inculpado portaba consigo unas bolsas en cuyo interior ocultaba "una camiseta blanca manchada con sangre". Durante su declaración ante las autoridades, según Sires, incurrió en "argumentos contradictorios" a la hora de explicar la procedencia y circunstancias de dicha prenda.

También le fueron decomisados en el momento de su arresto, según ha dicho, 1.600 euros en efectivo y unos mil dólares "americanos", también en metálico, dinero en ambos casos procedente de "una caja fuerte" que compartían la fallecida y su hermana.

Siempre según el abogado que representa a la familia de la víctima, el presunto autor del crimen compró "un billete de avión" para volar el 1 de agosto hacia Turín, en Italia. "Se iba a marchar de España", remarca el abogado, quien resta importancia a que el arma del crimen no haya sido localizada porque, añade, la investigación cuenta con "mucho" material probatorio que conduce a la convicción de que el detenido "es el autor" del homicidio.