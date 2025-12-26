La Fiscalía da carpetazo a la denuncia de los promotores musicales por el uso de la Plaza de España para la celebración de Icónica

Carpetazo de la Fiscalía de Sevilla a la denuncia de los promotores musicales por las supuestas irregularidades en la cesión del Ayuntamieno de la Plaza de España para la celebración del festival Icónica. En un decreto que firma el fiscal jefe, Luis Fernández Arévalo, el Ministerio Público ha archivado la investigación al estimar que lo hechos denunciados "no revisten caracteres de delito", según recoge la resolución, a la que ha tenido acceso este periódico y en la que la Fiscalía explica a los denunciantes que, a pesar del archivo, pueden "reproducir su denuncia" ante los juzgados de Instrucción.

Aunque los denunciantes enumeraban más de media docena de delitos, la Fiscalía consideró a la hora de iniciar la investigación que los hechos podrían ser constitutivos de un delito de prevaricación, pero a continuación, el decreto de archivo, señala que "de la denuncia no se desprende la existencia de hechos que puedan revestir según los términos que aparece formulada de los restantes delitos, so pena de incurrir en una investigación prospectiva, sin perjuicio de que el objeto del proceso penal pudiera ser de delimitación progresiva. La información y documentación recibidas ratifican dicha conclusión inicial", señala la resolución, que recuerda que en curso de la investigación se requirió al Ayuntamiento y a Contursa determinados informes sobre los extremos denunciados.

Ausencia de arbitrariedad y cumplimiento de la normativa

El Decreto de archivo concluye que no se ha producido una "resolución arbitraria" ni "omisión de trámites esenciales", elementos necesarios para el delito de prevaricación. Conforme a la documentación obtenida, las autorizaciones para el uso del dominio público se tramitaron conforme a la Ordenanza reguladora de la ocupación de los espacios públicos del conjunto histórico de Sevilla para actividades y eventos efímeros.

Respecto a la supuesta adjudicación "a dedo" para los próximos años (2026- 2031), la Fiscalía aclara que los acuerdos firmados entre Contursa y Green Cow "garantizan la voluntad municipal de organizar el evento", pero "sin que se haya atribuido a esa entidad ningún derecho preferencial o reserva específica". De hecho, a fecha de hoy -continúa el Ministerio Público-, "no existe resolución administrativa que autorice el evento para 2026".

El Decreto subraya que no existió una concurrencia de solicitudes válida en los ejercicios anteriores porque la empresa denunciante, Concertour presentó peticiones en 2022 y 2023 con "documentación incompleta e incorrecta". Específicamente, no aportaron el proyecto cultural ni proyecto técnico apto para su dictamen, requisitos exigibles según el artículo 6 de la Ordenanza reguladora. Esta misma "carencia de proyecto técnico se mantiene en su solicitud para la edición de 2026".

Nueva ordenanza en trámite

Por último, la Fiscalía recuerda que la normativa de cualquier área social debe "evolucionar y adaptarse a los cambios de la realidad que regula, reconociendo las nuevas dinámicas sociales para asegurar su eficacia y aceptación, y en este sentido consta que el Ayuntamiento, ante el creciente interés por el uso de la Plaza de España, ha iniciado los trámites para elaborar una nueva ordenanza específica que regule los usos, calendarios y procedimientos de autorización en la Plaza de España, expediente que ya se encuentra en fase de consulta pública".

El informe remitido al Ministerio Público precisa y razona que Contursa "no tiene competencias para tramitar procedimientos administrativos ni ejerce potestades públicas. De ahí que no puede autorizar la celebración del evento Icónica en la Plaza de España, sino únicamente tramitar la solicitud de la reserva del uso de la Plaza de España para los eventos que se consideren de interés turístico para la ciudad, sin intervenir en la autorización administrativa de la ocupación del dominio público ni de las licencias de actividad o autorizaciones vinculadas a la celebración del festival Icónica".

A este respecto, se expone que tanto la Plaza de España como el Parque de María Luisa forman parte del Conjunto Histórico de Sevilla, siéndole de aplicación para su ocupación hasta la fecha, con actividades y eventos efímeros, la vigente Ordenanza reguladora de la ocupación de los espacios públicos del conjunto histórico declarado de la ciudad de Sevilla con actividades y eventos efímeros, de 16 de noviembre de 2007, cuyo artículo 5 establece que en las ocupaciones de estos espacios públicos promovidas por el Ayuntamiento de Sevilla o las entidades u organismos adscritos o dependientes del mismo, "será preceptiva la obtención de la conformidad de la Gerencia de Urbanismo y Medio Ambiente (GUMA), bastando con que se aporte la documentación técnica necesaria y verificar la disponibilidad del espacio físico solicitado".

Según consta en los archivos corporativos de Contursa, la colaboración de Contursa se formalizó mediante convenio de fecha 21 de septiembre de 2021 para la edición de 2021, convenio de fecha 19 de junio de 2023 para las ediciones 2023-2025 y Convenio de fecha 22 de abril de 2025 para las ediciones de 2026-2031. En virtud de estos convenios, la sociedad Contursa presta apoyo en la solicitud de la reserva temporal de los espacios públicos (Plaza de España, Avenida de Isabel la Católica y Avenida Rodríguez de Casso), en los términos previstos en dichos convenios, correspondiendo a la empresa Green Cow, S.L. formalizar la reserva del espacio y las correspondientes licencias de ocupación y actividad conforme al procedimiento establecido por Urbanismo. "Ninguno de esos convenios establece la exclusividad en el uso de los espacios, sin que conste a Contursa si otros promotores musicales han solicitado el uso de esos espacios públicos", añade.

Un festival "de interés público y beneficioso para la oferta cultural"

El informe destaca que, en resumen, el festival Icónica "deriva de una iniciativa privada para cuya celebración sus promotores establecieron contacto con la sociedad, que valoró el interés que este tipo de eventos posee para la ciudad de Sevilla, resaltando como en mayo de 2023, la Dirección General de Cultura del Ayuntamiento de Sevilla declaró que dicho festival puede ser considerado de interés público y beneficioso para la oferta cultural de la ciudad y por tanto de interés turístico".

Además, el informe recuerda que durante los años 2021 a 2023 el festival se ha venido desarrollando en virtud de la "autorización concedida por el anterior equipo de Gobierno Local" (el gobierno del PSOE con Juan Espadas y Antonio Muñoz como alcaldes), contando con el antecedente de la Declaración de Interés General formulada por el entonces Delegado del Área de Hábitat Urbano, Cultura y Turismo del Ayuntamiento de Sevilla, mediante resolución de fecha 17 de septiembre de 2021.

La denuncia de los promotores

En noviembre pasado, el Ministerio Público abrió diligencias de investigación tras la denuncia presentada por 16 promotores musicales en relación con las presuntas irregularidades en la cesión por parte del Ayuntamiento de la Plaza de España a la empresa Green Cow Music para la celebración durante 11 años consecutivos del Icónica Santalucía Sevilla Fest. En concreto, los promotores musicales consideraban que los hechos relatados en la denuncia podrían ser constitutivos de delitos de prevaricación administrativa, malversación de caudales públicos y uso indebido del patrimonio público, fraude en la contratación, tráfico de influencias, negociaciones prohibidas a funcionarios y autoridades, desviación de poder y alteración del precio de las cosas.

Los promotores musicales exponían en la denuncia que la mercantil Green Cow Music S.L. ha celebrado el festival Icónica Santalucía Sevilla Fest durante cinco años (2021-2025 ) en base a un supuesto contrato con la empresa municipal Contursa y ha obtenido según los responsables del Ayuntamiento de Sevilla una prórroga del contrato por seis años más, de 2026 a 2031, para un total de once años de explotación mercantil en exclusiva del mejor espacio público monumental de la ciudad sin concurso, concurrencia, ni publicidad, a pesar de que otros empresarios del sector de reconocida solvencia han solicitado el mismo enclave en 2022, 2023 y 2025 para llevar a cabo otros festivales de música.

Durante los cinco años del Icónica Santalucía Sevilla Fest se han celebrado 107 conciertos con más de 771.000 espectadores, pudiendo generar un volumen de negocio estimado de cerca de 50 millones de euros. Con la prórroga hasta 2031, los posibles ingresos para la mercantil Green Cow Music S.L. en total y durante los once años de exclusividad podrían acercarse a los 150 millones de euros, cifras importantes de destacar -añadían los promotores- para que la Fiscalía valore la magnitud económica de los hechos denunciados.

Icónica paga menos de 4.000 euros por concierto

En este sentido y paralelo al negocio generado en favor de la mercantil Green Cow Music S.L, los promotores estiman que el Ayuntamiento de Sevilla ha podido dejar de ingresar y en consecuencia Green Cow SL se ha beneficiado de hasta 5 millones de euros en concepto de canon o alquiler no abonado por falta de concurrencia, competencia y ausencia de un estudio de mercado por parte municipal que justifique el canon pactado entre Green Cow Music S.L. y Contursa.

Según la denuncia, Icónica paga menos de 4.000 euros por alquiler día de concierto en la Plaza de España cuando en el sector se paga hasta 50.000 euros -12 veces más- por otros espacios culturales similares en capitales de provincia con la mitad de aforo.