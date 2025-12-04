La Fiscalía pide al juez que celebre el juicio contra la forense acusada de vejar a las víctimas de violaciones

La Fiscalía de Sevilla quiere que se celebre el juicio contra la médico forense del Instituto de Medicina Legal (IML) Ana Arjona, que se enfrenta a una petición de tres años de cárcel acusada de tres delitos contra la integridad moral por vejar presuntamente a víctimas de violaciones. El juicio, que estaba previsto inicialmente para el pasado 18 de noviembre, se suspendió hasta el próximo 12 de junio, después de que la defensa de la doctora denunciara distintas "irregularidades" relacionadas con la fase de instrucción y el proceso judicial que se ha seguido.

El Ministerio Público ha enviado un escrito al juez de lo Penal número 4 de Sevilla, en el que se opone a todas las cuestiones previas planteadas por la defensa de la facultativa porque entiende que no hay elementos para declarar la nulidad del proceso ni para el dictado de una sentencia absolutoria sin la celebración de la vista oral, según han confirmado a este periódico fuentes del caso.

En el escrito remitido al juzgado, la Fiscalía responde uno a uno a todos los reproches planteados por el abogado de la forense, que había alegado en primer lugar que se vulneró el derecho al juez predeterminado por la ley, por cuanto la denuncia se presentó directamente en el juzgado de guardia el 22 de junio de 2023, cuando estaba de guardia el juzgado de Instrucción número 6. La Fiscalía entiende que la denuncia podía presentarse en el decanato o en el juzgado de guardia, y sobre el hecho de que fuera el juez de refuerzo José Ignacio Vilaplana quien tomara las declaraciones y no la titular, María Núñez Bolaños, señala que el magistrado antes de recibir la declaración lo puso en conocimiento de las partes, incluidas las dos ocasiones en las que declaró la forense, y no pusieron ningún reparo a que fuera el primer juez quien interviniera ni ejercieron su derecho de protesta.

Tampoco aprecia irregularidad alguna por el hecho de que para este proceso hubiera dos números de diligencias previas y en la segunda no apareciera un auto de incoación de las mismas, por cuanto se dictó una "providencia" en la que se acordaba el inicio de la investigación y la práctica de las diligencias de prueba, como las declaraciones de las víctimas y de los testigos, y esa resolución no fue objeto de recurso por parte de la defensa, han precisado las mismas fuentes.

Por último, no aprecia nada reprochable en el hecho de que al término de la declaración de una de las víctimas, la grabación se quedara abierta y el juez ofreciera algunas explicaciones a la trabajadora social que la acompañaba, y ello porque el acto judicial ya había terminado y lo que sucede con posterioridad no tiene relevancia, aunque quedara reflejado en la grabación.

De esta forma, la Fiscalía solicita al juez que rechace todas las cuestiones previas y, en su lugar, acuerde la continuación del proceso y la celebración del juicio el próximo 12 de junio.

En noviembre pasado, la forense aseguró a los periodistas que es "inocente" de todos los cargos y dijo que "la verdad saldrá a la luz", denunciando que ha sido víctima de acoso en el IML. Preguntada si se sentía inocente de estas acusaciones, la forense se mostró contundente. "Yo no me siento inocente, soy inocente. La verdad objetiva está ahí. Y saldrá la luz. Yo soy una persona Cristiana y no quiero para los demás lo que no quiero para mí. Y con eso queda contestado todo. Yo no le he hecho nunca a nadie mal. Que yo conozca o que yo sepa. Nunca. Y he tratado a todo el mundo con una delicadeza tremenda", ha afirmado la forense acusada, que ha añadido que no va a utilizar a los medios de comunicación para decir "quién ha montado esta manipulación".

La Fiscalía asegura en su escrito de conclusiones provisionales que la doctora investigada realizó una serie de comentarios vejatorios a las víctimas de las agresiones sexuales -dos de las cuales renunciaron a denuncias las agresiones sexuales que habían sufrido-, entre ellos como que "no se puede ir animando a los chavales para luego decirles que no" o "decís que se la encontraron sin bragas, pero no sabemos si salió con bragas porque ahora es la moda, salir sin bragas... ¿tú sales así vestida?", recoge el Ministerio Público en su escrito de conclusiones provisionales. La forense defendió que "nunca, jamás, podría decir algo como eso, yo no soy capaz de decir eso".