El informe de balística confirma que el disparo que mató al niño en la montería salió del arma del acusado

El informe de balística de la escopeta de L. A. G., acusado por la muerte de un niño de cuatro años durante una montería en la finca Las Lapas, en Guillena, relaciona directamente el arma con la bala que causó la muerte del menor. Según explicó la abogada de la familia del niño de 4 años, Rosario Serrano,"el peritaje confirma que la munición utilizada era de postas". El uso de munición de postas está prohibido en las normativas de las distintas Comunidades Autónomas. Concretamente en la de Andalucía, en la Ley 8/2003 de 28 de octubre de la flora y fauna silvestres, quedan prohibidas las postas, entendiendo por tales aquellos proyectiles múltiples cuyo peso sea superior a 2,5 gramos. En las infracciones más graves, la cuantía de las sanciones puede ascender a 300.506,05 euros.

El acusado se declaró autor confenso en declaración judicial y el informe es "la prueba irrefutable de la confirmación de todo lo que vieron los testigos: que el niño no se movió de su sitio y que el acusado disparó fuera de su marca. El hecho notorio es que el menor ha muerto y la bala que tenía en el cerebro salió de la escopeta del acusado", afirma la abogada. Rosario Serrano va más allá, recuerda que el acusado no era el titular del puesto, por lo que no tenía permitido usar la escopeta, pero disparó y además se movió de su marca para hacerlo. " Hay otro informe pericial que indica que el niño no se movió de su puesto", añadió.

Respecto a la reclamación de indemnización, el juzgado va a poner el asunto en conocimiento del dueño de la finca como responsable. L.A.G., está actualmente en libertad con cargos acusado de un delito de homicidio imprudente. Rosario Serrano ha interpuesto un recurso para que se le retire el pasaporte y tenga que ir a firmar al juzgado los días 1 y 15 de cada meses a fin de evitar el riesgo de fuga, aunque aún no han recibido respuesta por parte del juzgado.

La fecha del juicio está a la espera de que el Juzgado de Instrucción 16 resuelva, además del recurso sobre el acusado, la resolución del recurso de apelación de Ecologistas en Acción para formar parte de la causa. A este punto se han opuesto tanto la abogada de la familia como el letrado del acusado. "Una vez que se comunique la decisión del juez al responsable de la finca y a la asoación ecologista, esperamos que se ponga fecha al juicio", confirmó Rosario Serrano.