Instituciones Penitenciarias reconoce al fiscal coordinador de Vigilancia Penitenciaria de Sevilla

El fiscal coordinador de Vigilancia Penitenciaria de Sevilla, José Escudero, en su despacho en la Audiencia de Sevilla.

El fiscal coordinador de Vigilancia Penitenciaria de Sevilla, José Escudero, ha recibido este viernes la medalla al Mérito Social Penitenciario por su relación con Instituciones Penitenciarias y su labor con la población reclusa sevillana. El fiscal ha sido distinguido con motivo de los actos de la festividad de la Merced, patrona de Instituciones Penitenciarias, que se celebra el próximo 24 de septiembre.

Junto al fiscal han sido reconocidos tres mandos policiales -la inspectora jefe del Distrito Sur, Carmen Sánchez, el comisario provincial, Ernesto López Ganfornina, y el comisario jefe de la Brigada Provincial de Seguridad Ciudadana, Francisco Domínguez Borja- por su contribución para resolver los problemas con los traslados de los presos para ser atendidos por especialistas en los hospitales sevillanos.

La inspectora jefe del Distrito Sur, Carmen Sánchez; el comisario provincial, Ernesto López Ganfornina; el jefe superior, Andrés Martín Garrido; y el comisario jefe de la Brigada Provincial de Seguridad Ciudadana, Francisco Domínguez Borja. / M. G.

En el acto, al que ha asistido el subdelegado del Gobierno, Francisco Toscano, también se han entregado reconocimiento a los funcionarios de prisiones que han cumplido los 25 años de servicio.

En una entrevista concedida a Diario de Sevilla, el fiscal José Escudero se pronunció sobre el sistema penitenciario español y aseguró que "una sociedad moderna no debe tener cárceles para que la gente se pudra”, señalando asimismo que una de las funciones de la Justicia consiste en "dar una segunda oportunidad a los delincuentes no excesivamente peligrosos”.