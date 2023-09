La juez deja en libertad al joven que tocó el trasero a una reportera de TV en un directo

La magistrada titular del Juzgado de Instrucción número 54 de Madrid, en función de guardia de detenidos, ha acordado la libertad del joven puesto a su disposición por las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad de Estado por la supuesta comisión de un delito de agresión sexual (art. 178.1 del Código Penal) al haber supuestamente tocado el trasero a una reportera de televisión, cuando esta profesional se encontraba haciendo una transmisión en directo para un canal de alcance nacional.

La magistrada no ha acordado medida cautelar alguna al no apreciar situación de riesgo, ni urgencia, ni violencia, ni intimidación contra la víctima, a la que no conocía hasta el momento de suceder los hechos.

El Juzgado de Instrucción nº 54 es el competente y, por tanto, el que continuará la instrucción judicial hasta el término de la investigación.

🚨🚨🚨 AGRESIÓN SEXUAL EN DIRECTO a nuestra reportera @IsaBalado: "¿De verdad me tienes que tocar el culo?"Y tremenda reacción de @Nacho_Abad: "¡Pásame a este tío tonto!" pic.twitter.com/JOcbTLSFwI — En boca de todos (@EnBocaDe_Todos) September 12, 2023

La reportera estaba realizando una cobertura en directo para el programa cuando un hombre desconocido se acercó por detrás y la tocó sin su consentimiento en la zona del culo. La informadora se sintió incómoda y sorprendida por esta invasión de su espacio personal