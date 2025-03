El juicio ERE de Río Grande se suspende 20 años después de los hechos: "Veremos dónde estamos cuando se celebre", dice el juez

El juicio de la macrocausa de los ERE relativo a las ayudas que la Junta de Andalucía concedió en 2005 a la empresa Río Grande, que obviamente gestionaba el famoso restaurante de la calle Betis, se ha suspendido este miércoles porque uno de los principales acusados, el igualmente conocido Juan Lanzas, cambió casualmente de abogado hace poco tiempo y el letrado que lo representa ahora no ha tenido tiempo de preparar el caso. La Sección Primera de la Audiencia de Sevilla ha tomado esta decisión tras escuchar los argumentos de todas las partes y ya ha adelantado que la vista oral no se celebrará a corto plazo porque su agenda está repleta. "El letrado va a tener tiempo suficiente para preparar el juicio. Veremos dónde estamos cada uno de nosotros cuando se señale", ha llegado a decir el presidente de la Sala con patente resignación.

Según ha explicado el nuevo letrado de Lanzas, el conseguidor de los ERE porque mediaba entre la Administración y las empresas beneficiarias de las ayudas, la notificación del Colegio de Abogados con su designación le llegó justo antes del puente del Día de Andalucía. "No he podido ver ningún documento de las actuaciones, con cuatro o cinco días ha sido imposible", ha resaltado el profesional, que ha asegurado que pedía la suspensión "no para retrasar el proceso" sino para disponer de "un margen razonable para estudiar el asunto".

Consultadas el resto de las partes, las únicas que se han opuesto a esa solicitud han sido la Junta de Andalucía y la defensa de la presunta intrusa. "La situación no encaja en ningún supuesto de suspensión del juicio oral", ha dicho la abogada de la Administración. "El compañero ha tenido un tiempo razonable para estudiar la causa. Además, tenemos interés en que se celebre porque mi cliente tiene 80 años", ha explicado la abogada de la otra acusada.

El resto de participantes, incluida la Fiscalía, se ha mostrado a favor de la suspensión. "Se puede incurrir en una causa de nulidad [si se celebrase] por vulnerar el derecho a la defensa", ha alegado la representante del Ministerio Público.

Tras oír a todos, el tribunal ha deliberado en la misma sala durante un minuto y el presidente ha comunicado que acogía la petición de la defensa de Lanzas. "No apreciamos ningún tipo de deslealtad y sí una causa justa de suspensión por la premura en su nombramiento", ha dicho el magistrado Francisco de Asís Molina. También ha avisado de que encontrar un hueco en la agenda "será complicado". "Desgraciadamente, por la carga de trabajo de la Sala, el letrado va a tener tiempo sufieiente para preparar el juicio", ha ironizado. "No vamos a poder señalarlo en fechas cercanas. Es muy complicado para nosotros, estamos totalmente cogidos en fechas", ha añadido.

Las claves del caso

La Fiscalía Anticorrupción solicita siete años de cárcel para el conseguidor de los ERE Juan Lanzas en relación con una ayuda de 1,5 millones que la Junta de Andalucía concedió a la empresa Río Grande. La causa se dirige contra ocho acusados, entre ellos la administradora única del restaurante, Carmen García, que se expone a la misma petición de siete años de prisión por un delito de prevaricación en concurso medial con otro de malversación de caudales públicos; y una intrusa que nunca trabajó en el establecimiento y supuestamente se benefició de una póliza de seguro, con una solicitud de cuatro años y medio para ella.

En el escrito de conclusiones provisionales, la Fiscalía señala que la administradora de Río Grande, "sabedora de que la Junta de Andalucía a través de la Dirección General de Trabajo y al margen de los procedimientos legalmente establecidos podía otorgarle fondos públicos para obtener liquidez inmediata, consiguió que el Director General beneficiara a la empresa con una ayuda por importe de 1.531.299,91 euros que no consta entre las ayudas concedidas y facilitadas por la Junta toda vez que se utilizó el sistema irregular de pagos cruzados para el abono de primas de seguro de modo que dichos pagos no quedan reflejados en la contabilidad de la agencia IFA-IDEA".

Río Grande solicitó el 15 de julio de 2005 un ERE para 12 de los 33 trabajadores de la plantilla alegando causas organizativas y presentando un memoria explicativa en la que describía unos "resultados negativos del negocio, especialmente en 2004, si bien es cierto que la empresa declaró beneficios por importe de 1.250.594,42 euros".

La empresaria, prosigue la Fiscalía, "se valió del acusado Juan Lanzas Fernández" para conseguir la ayuda y así "con el fin de obtener su propósito entró en contacto con Lanzas, quien abusando de su posición como Secretario General de UGT durante el periodo que abarca desde el año 1997 al año 2002 y como asesor de Estudios Jurídicos Villasís a partir de ese año, así como sus colaboraciones como intermediario en la consultora de previsión social VITALIA, fomentó activamente la concesión y pago, a sabiendas de su ilicitud, de la ayuda referida realizando gestiones con los responsables de la Consejería de Empleo de la Junta. Fue este quien puso en contacto a la mercantil con el organismo público, en concreto con el entonces director general de Trabajo, Javier Guerrero, y recibiendo como remuneración la cantidad de 93.090,17 euros" que Carmen García realizó en 2006 a la empresa Atrado Mensajería.

Esa sociedad, propiedad de Lanzas, forma parte de un conjunto de "empresas instrumentales y personas interpuestas que se utilizaban tanto para facturar como para recibir parte de los fondos públicos que le correspondían conforme a lo acordado los responsables de Vitalia, como para generar saldos disponibles en efectivo entregados a otras personas", argumenta la Fiscalía.

La acusación pública recoge asimismo que todos los pagos realizados por el ERE de Río Grande se hicieron "a través del irregular sistema denominado por la propia Dirección General de Trabajo como pagos cruzados. Este método consiste en el desvío de fondos públicos mediante escritos en los que la dirección general ordenaba a las aseguradoras o mediadoras aplicar fondos ya recibidos de IFA/IDEA desde su destino inicial (el pago de determinadas pólizas) a otro distinto (el pago de pólizas diferentes). Este uso irregular provocó la carencia absoluta de control en el pago de las ayudas, dado que los denominados pagos cruzados no quedan reflejados en la contabilidad de IFA/IDEA ni en la de la Consejería de Empleo". Este sistema irregular fue utilizado en la totalidad de los pagos de la ayuda concedida a Río Grande, sin que conste en todo el expediente, además, "solicitud de ayuda, convenio o protocolo que avalara la concesión de la misma".

La concesión de estas ayudas "no fue sometida a fiscalización previa de la Intervención Delegada de la Consejería tal y como era legalmente exigible, ni se realizó seguimiento de la aplicación del importe de dinero otorgado. No existe en ninguno de los expedientes documentación que acredite el mínimo cumplimiento de las normas que regulen la concesión de subvenciones".