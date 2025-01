El juicio contra la transgénero Candy por violencia machista contra su exmujer se suspende porque su abogado está de funeral en Madrid

El Juzgado de lo Penal número 6 de Sevilla no ha podido celebrar este jueves el juicio contra Candy, la transgénero acusada de distintos delitos de violencia machista contra su expareja pero que no será enjuiciada en un Juzgado de Violencia sobre la Mujer a pesar de que ya está registrado como mujer. La denunciante y su abogado se han personado en la sede de la Buhaira y allí se han encontrado con la noticia de que la encausada no se ha presentado, algo previsible porque sobre ella pesa una orden de busca y captura, y con la sorpresa de que tampoco ha acudido el abogado de la otra parte. La razón que ha alegado ante la magistrada es la repentina muerte de un familiar en Madrid. La jueza ha aceptado el argumento, para "sorpresa" del letrado de la acusación, y ha señalado la vista para el próximo 11 de abril.

En este caso pendiente de juicio, la exmujer de Candy pide cuatro años de cárcel por violencia doméstica y de género, lesiones y maltrato. Es la segunda causa contra la trans, que en 2019 ya fue condenada a quince meses de prisión por un delito de amenazas y otro de quebrantamiento de orden de alejamiento. Esa sentencia fue firme en septiembre de 2023. A partit de entonces, su abogado pidió el indulto, al que ya se han opuesto el juzgado que vio el caso y el fiscal. Y mientras tanto hay una requisitoria para que entre en la cárcel que la condenada no ha cumplido, de ahí la orden de busca y captura.

"Esto es lo que no entiendo y lo que no puedo explicarme. ¿Por qué no lo detienen si saben dónde vive?", se ha preguntado este jueves la ex de Candy. En concreto es en La Rinconada, aunque no era allí sino en el propio edificio judicial de la Buhaira donde una unidad de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado estaban esperándolo esta mañana. Y mientras tanto, la denunciante ha lamentado su "sufrimiento" y ha reconocido que tiene "miedo".

Su abogado, José Antonio Sires, no se quedaba atrás pero con un sentimiento distinto. "Era claro y evidente que Candy no se iba a presentar por la orden de busca y captura, pero nos hemos llevado la desagradable sorpresa de que quien no ha pedido la suspensión es el letrado por la repentina muerte de un pariente y porque se ha ido al funeral en Madrid. Estoy sorprendido de que la magistrada haya suspendido el juicio porque el letrado ha presentado como justificante un billete de tren. Si no se les suspenden juicios a compañeras que están embarazadas, ¿por qué se suspende un juicio por el fallecimiento de un tío lejano de un abogado en Madrid?", lamentaba a la salida de los juzgados. "Es mala fe procesal y es un daño que nuevamente se le hace a la víctima", ha añadido antes de anunciar que estudiará si recurre la suspensión del juicio hasta el 11 de abril.

En cuanto a la no detención de Candy para que por fin entre en la cárcel para cumplir así la condena de 2019, Sires se ha mostrado más conciliador que con la decisión de aplazar el juicio. "Me consta que las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado están haciendo lo posible para localizarlo. Hoy habría sido un buen momento, pero visto lo que hemos visto... La jueza ha dado por válida una razón que no está justificada y al margen de la ley", ha insistido.