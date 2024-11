El juez pone en busca y captura a Candy para su ingreso en prisión

El juzgado de lo Penal número 3 ha dictado una orden de busca y captura para su ingreso en prisión de Candy, el maltratador que se cambió de sexo y que está condenado en firme desde el 11 de septiembre de 2023 a 15 meses de cárcel por maltrato continuado a su pareja, por lo que tendrá que ingresar en prisión en breve.

Ahora, el juez considera que la sentencia se debe cumplir ya sin más dilación. La orden se emitió el pasado 30 de octubre, y el bufete Sires Abogados, que defiende a la víctima, ha mostrado su satisfacción por una decisión judicial que "pone coto a posibles nuevos quebrantamientos de condena, ya que nuestra defendida ha sufrido acoso por parte de su maltratador, cambiado de sexo en el Registro Civil, en varias ocasiones, la última el pasado mes de agosto".

José Antonio Sires, abogado titular del bufete y encargado de la defensa de la víctima, espera que la orden de ingreso en prisión se cumpla cuanto antes, y que no se dilate más “el sufrimiento innecesario de una mujer que debería estar amparada por la Justicia desde el primer momento y no en manos de alguien que no ha tenido problema alguno en merodear su casa, acosarla e incluso agredirla una vez condenado”.

Nuestra defendida acudió a los juzgados la pasada semana para ratificar su oposición al indulto que ha pedido su maltratador, en una "clara maniobra de esta persona para no asumir las consecuencias de sus actos y dilatar el proceso", ha señalado el letrado.

Además, en enero se enfrentará a un juicio en el que se enfrenta a cuatro años de prisión, de nuevo por maltrato continuada a esta persona, que "no se merece el calvario que está pasando por el mero hecho de haber querido romper una relación que sólo le estaba proporcionando sufrimientos de forma continua", ha concluido.