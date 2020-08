El jurado deberá deliberar sobre si la muerte fue intencionada o debido a una imprudencia

El jurado popular que enjuicia en la Audiencia de Sevilla al argentino Jonathan Gabriel Villacorta Márquez por la muerte del trabajador de la televisión de Gerena Gonzalo Herdugo, que fue hallado muerto en su vivienda el 6 de noviembre de 2018, deberá deliberar sobre si la muerte fue intencionada, lo que constituiría un delito de homicidio por el que la Fiscalía reclama hasta 14 años de prisión, o si se debió a una imprudencia, en cuyo caso la condena oscila entre uno y cuatro años de cárcel.

Esta posibilidad se ha introducido después de que los forenses que realizaron la autopsia no descartaran en la última sesión del juicio, celebrada ayer, que los hechos se produjeran como había alegado el acusado. El forense que realizó la autopsia a Gonzalo Herdugo señaló que no existe posibilidad médica "que contradiga que la víctima se moviera y hablara tras el fuerte golpe". El acusado ha defendido durante la vista oral que dejó a Gonzalo con vida tras golpearlo después de un forcejeo, incluso que llegó a echarle de la casa mientras le insultaba. Según el forense, "lo más normal es que después del fuerte golpe la víctima se quede en conmoción cerebral aunque existe un tiempo entre el golpe y el coma donde la persona puede hablar, se conoce como intervalo lúcido". El doctor recalcó que, en cualquier caso, el golpe fue "más intenso" de lo que refirió el acusado.

Los nueve miembros del jurado popular que conforman el tribunal ciudadano se han retirado este miércoles a deliberar y se espera que el veredicto esté antes del viernes. En el objeto del veredicto, las preguntas a las que deben de dar respuesta para llegar a una conclusión sobre los hechos, el magistrado-presidente del tribunal, Francisco Gutiérrez, plantea al jurado, además de la calificación del delito de homicidio, una serie de cuestiones para determinar si en los hechos concurrieron algunas circunstancias que pueden agravar o atenuar la conducta del acusado.

Así, deberán de resolver si concurre la agravante de parentesco, como sostiene la Fiscalía de Sevilla, al entender que el acusado y la víctima eran una pareja, como han sostenido algunos testigos que han declarado en el juicio, mientras que el propio acusado y su ex mujer han negado tajantemente que tuvieran una relación sentimental.

De la misma forma, el jurado tendrá que pronunciarse sobre las circunstancias atenuantes de legítima defensa y de embriaguez no habitual, planteadas por la defensa del acusado, que ejerce la letrada Beatriz Guillén. El acusado alegó en su declaración en el juicio que recibió un golpe previo del fallecido y añadió que lo único que hizo fue apartarlo de un "manotazo", lo que provocó que Gonzalo Herdugo cayera al suelo y se golpeara en la cabeza.

A pesar del golpe, el acusado indicó que la víctima se hallaba con vida e incluso le habló. "Me miró con rabia y me dijo: ¡Coge el camino y vete. No te voy a pagar, hijo de la gran puta! Y se giró y siguió durmiendo y roncando", afirmó.