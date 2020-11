El jurado declara culpable del asesinato del joyero sólo a uno de los dos acusados

El jurado también ha rechazado las tres circunstancias atenuantes que había planteado la defensa de Gheorghes S., como la de haber actuado bajo los efectos de las drogas -el jurado ha señalado que no se ha acreditado ningún trastorno ni que fuera consumidor de sustancias tóxicas en grandes cantidades-, la de colaborar con la Justicia -por facilitar la dirección del tercer sospechoso que está fugado- y la de arrepentimiento, por lo que ha concluido que los acusados gozaban de plenas facultades intelectivas y volitivas.

Tras del veredicto, el fiscal ha solicitado una condena 33 años de cárcel por delitos de asesinato y detención ilegal como medio de cometer robo con violencia para Gheorghes S., mientras que para Iuilan ha pedido 20 años de cárcel: 12 años por el delito de lesiones graves y 8 años por detención ilegal para cometer robo con violencia. Además, ha pedido para el principal acusado que indemnice a la familia del fallecido con 330.000 euros como consecuencia del fallecimiento; en la cantidad de 295.372 euros por los objetos sustraídos y no recuperados, y con 5.850 euros por la cantidad de dinero en metálico sustraída y no recuperada.

Por su parte, las defensas han pedido que se les imponga la "pena mínima" posible para estos delitos y el abogado de Gheorghes S. ha llegado a afirmar que de acuerdo con el veredicto del jurado "los hechos no dan para más".

Durante sus conclusiones finales, tanto Fiscalía como acusación particular señalaron que no existía ninguna prueba de que los atacantes actuaron bajo los efectos de alcohol y droga, tal y como ha declarado probado jurado. Asimismo, añadieron que la dirección del tercer implicado fue facilitada por la familia de Gheorghe S. y no por el propio acusado.

Un robo "pensado e ideado"

Después de oír a los testigos, policías y forenses que han declarado ante el tribunal, el Ministerio Público consideró probado y así lo ha entendido el jurado en su veredicto que los acusados "idearon el plan desde tres días antes" puesto que acudieron a la joyería "con la intención de ganarse la confianza de Francisco Cintado y estudiar el local". De este modo, el 6 de agosto, cuando entraron en la joyería y mientras Iulian I. vigilaba, entraron en el establecimiento "y se abalanzaron, golpearon y amordazaron con una violencia que se excedió de lo necesario para conseguir su objetivo".

El robo estaba "pensado y planeado" para desvalijar la joyería, incluso los asaltantes habrían asumido matar al dueño si fuera necesario, sostiene la Fiscalía, que explica que no les importaba matar al joyero que el riesgo de que reconociera a sus asaltantes tras el atraco era alto "porque ya habían acudido antes".