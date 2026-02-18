Luis Enrique Flores, premio Fernando Albi con un estudio sobre la defensa y representación jurídica de las administraciones locales

La Diputación de Alicante ha concedido el premio Fernando Albi a Luis Enrique Flores, secretario del Ayuntamiento de Sevilla por su estudio sobre la defensa y representación en juicio de las entidades locales. Este reconocimiento es un homenaje a las instituciones locales y a la figura del alicantino Fernando Albi Cholbi y tiene además como finalidad fomentar el estudio de la administración como una de las líneas de trabajo impulsadas por la institución provincial.

El estudio realizado por Luis Enrique Flores es un análisis de los requisitos que se exigen a los Ayuntamientos y Diputaciones para comparecer en juicio. En él indica los antecedentes, la regulación y la evolución jurisprudencial de estos procedimientos. El estudio, que tiene 200 páginas, incluye los requisitos que deben tener los ayuntamientos para ejercer la acción jurídica, más allá de las cuestiones técnicas. Un procedimiento que no se estudia mucho pero que es muy utilizado, y últimamente más con la judicialización de la política.

En el trabajo premiado, Luis Enrique Flores, realiza una exposición pormenorizada de los diferentes elementos que hay que tener en cuenta. Su capítulos tratan desde el derecho de la defensa de las corporaciones locales a los instrumentos para hacer efectivo el ejercicio de la acción con personal de las administraciones públicas o la posibilidad y consecuencias de la externalización de la defensa en juicio, los procedimientos para las contrataciones de abogados o la representación en juicio de las entidades locales, entre otras cuestiones.

La Diputación Provincial de Alicante convoca estos premios destinados a los estudios sobre la Administración Local y están dirigidos a ciudadanos de nacionalidad iberoamericana y española. Tienen el objeto de premiar trabajos originales e inéditos relacionados con cualquier tema referente a la Administración Local o que afecten directamente a dicho ámbito.

El Premio Fernando Albi es un reconocimiento internacional otorgado por la Diputación Provincial de Alicante a trabajos originales e inéditos relacionados con la Administración Local. El concurso se ha consolidado como un certamen de carácter internacional y busca dar visibilidad al buen trabajo realizado por los ayuntamientos y las diputaciones, instituciones que están a pie de calle y tiene un gran valor por su cercanía con los ciudadanos.

El premio está dotado con 10.000 euros para el ganador y un accésit de 3.000 euros en el caso de que se premie un segundo trabajo entre los presentados. Se han recibido trabajos de autores de diversas autonomías y de otros países. El jurado ha seleccionado trabajos que abordan distintas problemáticas con soluciones fundamentadas, lo que resalta la importancia de la investigación y el análisis en el ámbito de la Administración Local. El premio se instituyó en 1973 y está patrocinado por la Diputación Provincial de Alicante y el Colegio Provincial de Funcionarios con el fin de honrar la figura de Fernando Albi Cholbi, un destacado municipalista de prestigio internacional cuyos trabajos alcanzaron gran relevancia jurídica , puesto que fue un gran estudioso del régimen local.