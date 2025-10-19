Luis Revilla: "El sentido común, que es el que tiene que aplicar el Jurado, no se estudia en la carrera ni se aprende en las oposiciones"

Luis Revilla, secretario de la Oficina del Jurado de la Audiencia de Sevilla ha sido testigo de estos 30 años de tribunales populares en esta sede

La Ley del Jurado se publicó en el BOE el 23 de mayo de 1995, aunque el sistema aunque no comenzó a aplicarse hasta noviembre de 1995. Los primeros procedimientos de la Audiencia Provincial de Sevilla fueron de 1996 y se comenzaron a celebrar en 1997. En estos 30 años la ciudadanía se han ido acercando a la administración de Justicia a través de esta figura.

"Poquito a poco, la gente se va concienciando. Por lo demás, laboralmente la puesta en marcha de un juicio con jurado tiene su dificultad porque el procedimiento es muy complejo", explicó Luis Revilla, Letrado de la Administración de Justicia, secretario de la oficina y tribunal del Jurado en la Audiencia Provincial de Sevilla. Un procedimiento, que es bastante complejo poner en marcha y que a la luz de la experiencia de Revilla, "habría que modificar".

En estas tres décadas ha habido una evolución al alza en cuanto a la cantidad de asuntos que llegan ante el Jurado. "El año pasado fue el segundo que más asuntos pasaron al Jurado en la Audiencia Provincial de Sevilla", constata. La media anual es de unos 20 asuntos. "El sorteo que se hace de los procedimientos es bienal, y entre el año pasado y este estamos hablando de unos 35 o 40 asuntos".

La bancada de los miembros del jurado preparada antes de empezar un juicio en la Audiencia de Sevilla. / D. S.

Con 30 años a sus espaldas, la Oficina del Jurado se enfrenta a una nueva etapa con la Ley de Eficiencia Judicial. "Aún no existe ni la relación de puestos de trabajo ni sabemos a ciencia cierta si se va a mantener o no la Oficina del Jurado. Puede ser que lo lleve el director del servicio común, o cada compañero o compañera de la sección a la que pertenezca el presidente. Lo ideal sería que se mantuviera, pero esta es una opinión muy personal ".

Los juicios con jurado son muy complejos y tienen una duración extensa. Son excepcionales los que duran una semana. "Es cierto que el ámbito de aplicación del jurado debería restringirse. Desde mi punto de vista, sería conveniente reducirlo a los delitos contra la vida, es decir, homicidios y asesinatos consumados. Realmente estos delitos suponen las dos terceras partes de los procedimientos que llegan a la Audiencia de Sevilla para el Tribunal del Jurado".

Para Revilla, con una dilatada experiencia en juicios con jurado, "hay determinadas conductas que no ocurriría nada si se sacaran del ámbito del jurado y de hecho ahora mismo la última reforma da a entender que el allanamiento de morada, por ejemplo, puede ser un juicio rápido o puede ser un juicio ante el Tribunal del Jurado". Ahora mismo, el tribunal popular no solo resuelve una determinada conducta de las previstas en el Artículo Primero de la Ley del Jurado, sino también "de todas las que guardan relación con ella. Esto tiene que ver con el criterio de la conectividad de conductas y para evitar que pudieran existir resoluciones contradictorias respecto de conductas relacionadas unas con otras y atribuidas a las mismas personas".

Luis Revilla en su despacho de la Audiencia de Sevilla / Juan Carlos Vázquez

Ahora mismo, según la postura del Tribunal Supremo, si existe una conducta delictiva que sea del ámbito del jurado por lo que si existen un delito de homicidio que, por ejemplo, arrastre además una falsificación de matrícula, todo eso tendría que resolverlo el jurado y es muy complejo. "El criterio del Supremo es de carácter expansivo en el sentido de que con que haya una conducta del artículo 1 de la Ley Orgánica del Tribunal del Jurado arrastra el conocimiento de todas las demás y eso complica considerablemente la labor de los miembros del jurado".

En cualquier caso, en la primera sesión se le suele recordar a los miembros del jurado que no es necesario estar versados en temas jurídicos, sino aplicar el sentido común. "Siempre he dicho que el sentido común no lo aprendemos en la carrera ni en las oposiciones. El jurado en España es un jurado de hechos, es decir, debe tener en cuenta para su veredicto, simplemente los acontecimientos probados que forman parte del delito. Realizan un trabajo de una manera muy satisfactoria. Hasta el punto de que incluso se modifican muy pocas de las decisiones que toma el jurado en sede de apelación. Desde que comenzó en Sevilla, solo dos".

La decisión del jurado debe ser razonada. Para ayudarle, al jurado se le entrega un objeto del veredicto. Es un cuestionario concreto y formulado de una determinada manera, pero eso "no supone que determine la decisión final del jurado. Tenemos un sistema de garantías que impediría eso. La mayoría y la motivación. Básicamente esas", matiza Luis Revilla.

Luis Revilla / Juan Carlos Vázquez

Aunque la Ley del Jurado se aprobó en el año 1995, el primer juicio con el tribunal popular fue en el año 1997 y estuvo presidido por Miguel Carmona, que entonces era el presidente de la Audiencia Provincial de Sevilla. Desde entonces, la Audiencia Provincial ha celebrado 415 juicios con jurado. El segundo año con más asuntos fue 2024, un total de 22. En 2020, a pesar de pandemia, 18. Y en 2021, 16. Y en el 2022, 15. Hasta la fecha, en 2025 van 13 y quedan cuatro o cinco por celebrar, por lo que este año está dentro de la media de juicios con jurado popular, unos 20.

La llegada del tribunal del jurado ha hecho también que los operadores jurídicos tengan que modificar el modo de afrontar las vistas cuando tienen que exponer cuestiones previas, alegaciones y conclusiones ante la bancada de los jurados. "Tienen que cambiar la forma de hablar, utilizar un lenguaje menos técnico, más directo, deben mantener la atención del Jurado, pero también influye mucho la forma de ser del profesional, del del operador jurídico, ya sea Ministerio Fiscal, ya sea abogado. Incluso el magistrado presidente también tiene que cambiar la forma de actuar".

"A muchos de los abogados y fiscales les honra que que normalmente vienen a presenciar, vienen a aprender a los eh y asisten a los juicios que hay en épocas previas a los propios. Es una forma de trabajar diferente, es un procedimiento muy complejo, donde hay un montón de cosas que habría que modificar, desde la instrucción a la forma de celebración y tal. A la hora de exponer los argumentos hay que ir muy al grano, los momentos procesales son diferentes, los momentos de plantear cuestiones previas son diferentes", explica.

En estos 30 años, a Luis Revilla le sigue llamando la atención "lo atentísimos que están todos. Es que asumen su labor con una responsabilidad tremenda. Se convencen de que son jueces, saben que su decisión es la que dirime el asunto, que el magistrado presidente está vinculado a lo que ellos decidan, y saben que la persona acusada se está jugando su vida y su patrimonio a veces", afirma.

El Jurado en España no tienen nada que ver con lo que se ven en las películas de Hollywood. "En el primer contacto que los jurados mantienen con la institución reciben un pequeño manual y el día en el que se hace la selección de los que se van a quedar en el tribunal, les dirigimos unas palabras para simplificar y reducir lo que ya han leído. Es curioso que al principio la gente era muy reacia a formar parte de jurado, y ahora, sin embargo, nos están ofreciendo espectáculos, experiencias inmersivas, en las que la gente paga por ser jurado en teatros", afirma. Concretamente, ser refiere a The Jury Experience en el Cartuja Center, donde por 23 euros, según la web del espectáculo, "tú eres el jurado—el poder de impartir justicia está completamente en tus manos. Examinarás cada pieza del rompecabezas, desde los testimonios de los testigos hasta los datos forenses, y finalmente decidirás: ¿culpable o inocente?".

"Pues a los miembros del último jurado celebrado en la Audiencia les dije que había gente que pagaba por esto y ellos iban a cobrar", bromea Revilla. "Bueno, nos hemos encontrado con algunas personas que han venido a la Oficina del Jurado para apuntarse". Los miembros del jurado salen de un sorteo bienal. Del censo electoral se extraen tantas personas como los juicios previstos para los próximos dos años multiplicado por 50. "Suelen ser unas 2.000 personas que entran a formar parte de una bolsa de precandidatos y de allí es donde se suelen extraer, a su vez, 36 personas para cada juicio en concreto. De allí saldrán nueve titulares y dos suplentes, que formarán parte del Tribunal del Jurado durante la vista oral", explicó.

Sobre el resultado de los juicios, hay un índice elevado de declaraciones de culpabilidad y conformidades.