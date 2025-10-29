El magistrado del TSJA Miguel Pasquau presenta su libro "El oficio de decidir" en el Colegio Notarial de Andalucía

El magistrado del Tribunal Superior de Justicia de Andalucía (TSJA) Miguel Pasquau ha presentado este miércoles en el Aula de Cultura del Colegio Notarial de Andalucía su libro “El oficio de decidir: Dudas y certezas de un juez en activo”. El magistrado fue presentado por la juez de la Audiencia de Sevilla Yolanda Rueda, en un acto en el que también intervino el notario Francisco Aranguren, delegado de Cultura del colegio.

Después de más de veinte años como magistrado en el Alto Tribunal andaluz, Miguel Pasquau conoce a la perfección los vericuetos del oficio de decidir. En este libro, el veterano juez español desacraliza y aleja del misticismo un oficio profundamente humano, en el que el más mínimo error puede arruinar vidas y de cuyos aciertos depende que se haga o no justicia, se repare una herida o, por el contrario, empeoren las que ya existen.

Gracias a sus experiencias y a su conocimiento de las entrañas de la profesión, Pasquau es un guía aventajado de todo lo que ocurre en una sala de vistas, explicando cómo funcionan las deliberaciones con los compañeros y cómo son las relaciones con los abogados. También esboza los tipos de malas prácticas e influencias que existen y reflexiona sobre el futuro del sistema judicial.