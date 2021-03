Un maltratador armado aterrorizó a su hijo, a dos guardia civiles y al vecindario

Un maltratador juzgado este lunes en la Audiencia de Sevilla por encañonar a su ex esposa declaró que solo quería “asustarla” pero no llegó a apretar el gatillo, aunque tanto su hijo de 13 años como dos guardias civiles y un policía local relataron al tribunal el terror que el acusado creó en ellos mismos y entre los vecinos que corrían “despavoridos”.

La Fiscalía mantuvo su petición de 13 años de cárcel para Antonio Luis M.M. por delitos de homicidio en grado de tentativa y atentado a la autoridad porque el 3 de marzo de 2020 acudió al domicilio de su ex esposa en Osuna con una escopeta, la cargó delante de su hijo y disparó contra la mujer y luego la persiguió hasta el cuartel de la Guardia Civil, donde apuntó al agente que hacía guardia en la puerta.

En el juicio que celebró la Sección Cuarta de la Audiencia, el acusado alegó que aquel día había consumido alcohol y cocaína “para evadirse de los problemas” que tenía con su ex mujer pero afirmó que la escopeta que llevaba tenía el seguro puesto, que él no la cargó, no apretó el gatillo ni encañonó a su ex ni recuerda haberlo hecho con el guardia civil.

Por el contrario, todos los testigos relataron el escenario de terror que creó a su alrededor: su hijo -entonces de 12 años- explicó que su padre “estaba enfurecido, gritaba mucho, entró tirando cosas, rompió la televisión y me asustó”. El menor vio como su padre cargaba la escopeta y apuntaba hacia su madre, aunque no oyó que disparara.

Su esposa Carmen A.R. por el contrario, confirmó que cuando ella regresó a su casa del trabajo su ex esposo la estaba esperando, la encañonó y disparó -el arma estaba entonces descargada- y a continuación metió más munición en la escopeta.

Ella salió entonces huyendo en su coche hacia el cuartel de la Guardia Civil, donde el agente de la entrada le dijo que se refugiase en la garita.

“Por supuesto que temí por mi vida”, dice el guardia civil que se interpuso

Este agente relató al tribunal que el acusado le apuntó directamente con la escopeta, mientras decía una y otra vez que “venía a matar a su mujer” y la buscaba dentro de la garita. Entonces el guardia civil desenfundó su arma reglamentaria y por unos segundos se apuntaron uno a otro. “Por supuesto que temí por mi vida y dudé si debía disparar”, explicó.

En ese momento el agresor fue reducido por otro guardia civil y un policía local francos de servicio. El primero de ellos manifestó al tribunal que vio al acusado manipulando el arma, que pasó mucho miedo y “aunque llevo 20 años de servicio, el cuerpo me dio un tumbo”.

El policía local, por su parte, confirmó que el acusado dijo varias veces que iba a matar a su ex esposa y vio el movimiento de cargar la escopeta. Los vecinos que pasaban por la calle “corrían despavoridos”, contó.

Finalmente, el perito que examinó la escopeta expuso que estaba cargada, con el seguro quitado y cartuchos en su depósito. “Con solo apretar el gatillo se habría disparado”, aseveró.

Tanto la Fiscalía como la acusación particular elevaron a definitivas sus calificaciones de 13 y 14 años de cárcel por delitos de homicidio en tentativa y atentado.