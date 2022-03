El padre de Marta del Castillo, molesto por las últimas decisiones judiciales, cree que "no se quiere que aparezca"

Antonio del Castillo, padre de Marta, ha mostrado en las redes sociales su disconformidad con las últimas decisiones judiciales en torno a la investigación al hermano de Carcaño y al análisis de los teléfonos móviles, y ha llegado incluso a afirmar que "no se quiere que aparezca Marta".

Después de haber adelantado este periódico que la Audiencia de Sevilla ha cerrado la vía para volver a incriminar a Javier Delgado, hermano de Carcaño, en relación con la séptima versión de los hechos, en la que Carcaño lo acusa de ser el verdadero autor material de la muerte de Marta, Antonio del Castillo ha publicado un primer tuit en el que lamenta que "si teníamos alguna posibilidad de encontrarla, ya nos están poniendo más piedras en el camino y todo desde el Palacio de Justicia", ha escrito en relación a la decisión de la Sección Tercera de la Audiencia.

A continuación, el padre de Marta ha publicado otros dos mensajes en Twitter sobre la otra decisión judicial, en este caso del juez de Instrucción número 4 de Sevilla, que sólo ha autorizado que se analicen los móviles y datos crudos de los teléfonos de Miguel Carcaño y de Marta, pero no del resto de implicados.

El juez ya no quiere que se investigue los posicionamientos del hermano y compañía. https://t.co/WmbK8Uk4gf

En este primer mensaje, Antonio del Castillo señala que "el juez ya no quiere que se investigue los posicionamientos del hermano y compañía".

Por favor que los medios no me llamen sobre esto. Antes si a los posicionamientos y ahora noooo. Yo tampoco lo entiendo, solo pienso que no se quiere que aparezca Marta. Pregunten juzgado instrucción 4. Sevilla https://t.co/WmbK8Uk4gf