El peluquero era el camello

La Audiencia Provincial de Cantabria ha condenado este jueves a una pena de veinte meses de prisión a un hombre que vendía cocaína en su peluquería de Santander. La Sección Tercera ha celebrado esta mañana la vista de conformidad en la que este acusado, que permanecía en rebeldía cuando se señaló el juicio en marzo pasado, ha reconocido los hechos y ha admitido ser autor de un delito contra la salud pública de sustancias que causan grave daño.

La Fiscalía ha rebajado la pena solicitada inicialmente para él de cuatro años de prisión a veinte meses de cárcel, al aplicar el tipo delictivo que constata la menor entidad del hecho. Según los hechos probados que se recogerán en la sentencia, el acusado, junto a su empleado –que sí compareció ante el tribunal el pasado marzo y resultó condenado-, distribuía drogas “utilizando a tal fin el establecimiento de peluquería” que regentaba.

Los agentes comprobaron cómo el empleado realizaba una entrega de una papelina de cocaína, y en el registro llevado a cabo en la peluquería se encontraron 300 euros procedentes de la venta de droga, además de dos balanzas de precisión, numerosos recortes circulares y recortes de plástico, elementos destinados a la preparación de la droga.