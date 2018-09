Los peritos de la IGAE dicen que el 70% de las ayudas tienen un objeto "dispar o pintoresco"

Los peritos de la Intervención General de la Administración del Estado (IGAE) han asegurado este lunes en el juicio por el denominado "procedimiento específico" de los ERE que el 70% de las ayudas analizadas en la causa -en la que se examinaron 270 ayudas- tiene un "objeto dispar, cuando no pintoresco", una afirmación que ha sido replicada por las defensas al recordar que ese objeto fue "autorizado y consentido" por parte de la Intervención General de la Junta.

A preguntas del fiscal delegado de Anticorrupción Juan Enrique Egocheaga, el perito de la IGAE Ángel Turrión ha enumerado algunos de esos objetos que considera "dispares y pintorescos", citando expresamente el pago de ayudas a Ayuntamientos para la organización de "fiestas"; la subvención para un curso de personal de alta dirección; el pago de una ayuda a la Universidad de Sevilla para la realización de un máster de gestión de entidades sin ánimo de lucro; la gratificación al equipo directivo de Santana Motor -con un mínimo de 180.000 euros-; el pago de nóminas atrasadas a los trabajadores de Antonio Gálvez Peluqueros-, el pago de ayudas a los ayuntamiento para la realización de ferias de muestras o de artesanía; el pago de un complejo ecuestre; así como el pago de más de dos millones de euros para "evitar la huelga" de los trabajadores de limpieza de Granada; o el pago de una subvención para el montaje de una granja de pollos o la creación de un alojamiento rural que "nunca se hicieron", ha detallado el perito entre otros ejemplos.

Asimismo, los peritos de auxilio judicial han relatado que las ayudas se destinaron a otros fines como la financiación de inversiones "sin especificar ni cuantificar", el traslado de empresas, o la devolución de préstamos para el pago de intereses de demora; y han concluido que en "numerosas ocasiones no tuvieron un objeto concreto", sino que la concesión de las ayudas se asimiló "más a una liberalidad" que a una ayuda.

De la misma forma, han señalado que hay una "nutrida clasificación de subvenciones de todo tipo que no cuadran con las subvenciones reguladas en la Comunidad Autónoma" de Andalucía y ha puesto un último ejemplo de una subvención que ante la llegada de un embargo fue transformada en un préstamo sin condiciones ni tiempo de devolución.

Los peritos propuestos por las defensas han recordado en varias ocasiones a lo largo de la intervención de los expertos de la IGAE que no se debe caer en generalizaciones y en el caso del supuesto objeto "pintoresco" de las ayudas, el catedrático del Derecho Financiero y Tributario Juan Ramallo Massanet -que ha elaborado un dictamen a instancias de la defensa de la ex ministra de Fomento Magdalena Álvarez- ha sostenido que "no cabe duda de que en esa calificación de subvenciones pintorescas debió haber la autorización y el consentimiento por parte de la Intervención General de la Junta de Andalucía".

Ayudas a trabajadores no a las empresas

Una buena parte del debate en el juicio se ha centrado también sobre la consideración de si las ayudas concedidas por la Junta iban destinadas a las empresas o a los trabajadores de las mismas, aspecto en el que el catedrático de Derecho Financiero y Tributario Juan Zornoza, que ha elaborado un dictamen a instancias del ex director general de Presupuestos Antonio Vicente Lozano y del ex presidente de la Junta José Antonio Griñán, ha destacado que cuando las ayudas se destinan al pago a los trabajadores "no es un ayuda a la empresa, porque estas ayudas no tenían para las empresas carácter liberatorio de sus obligaciones con los trabajadores", lo que a su juicio implica que no se trata de una ayuda a la empresa sino a los empleados. "Los argumentos que los peritos judiciales vertieron en su informe son radicalmente inciertos y han sido desmentidos por la jurisprudencia", ha sentenciado Zornoza.

Ángel Turrión ha mostrado su disconformidad con la afirmación de Zornoza y ha señalado que el acuerdo en alcanzado en el ERE establece indemnización, lo que supone la "exclusión de cualquier otra indemnización" por parte de la empresa. Zornoza le ha replicado insistiendo en que no se evita que las empresas tengan que cumplir sus compromisos con los trabajadores y ha añadido que prueba de ello es que en caso de impago de las ayudas los tribunales han sentenciado que no cabía ir contra las empresas sino contra la propia Junta de Andalucía.

El perito de la IGAE ha señalado que la propia Intervención de la Junta ha afirmado que eran ayudas a empresas en el informe adicional del año 2003, en el que se recogen ayudas por importe de 10,5 millones a Hytasal, donde se dice que el beneficiario de la ayuda es la propia Hytasal. Turrión ha reconocido que han encontrado el caso de "dos, tres o cuatro ayudas" que se concedieron años después de que la empresa cerrara, por lo que en esos casos los beneficiarios son los trabajadores.

Los nueve peritos, tres de la IGAE y el resto propuestos por varias defensas, se han sentado hoy en una única fila, después de que el tribunal haya acordado sustituir las sillas que tenían la semana pasada por una mesa más cómoda para que éstos puedan consultar la abundante documentación del caso.