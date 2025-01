Reyes Vila: "Los jueces estamos muy denostados pero no es verdad que seamos ni parciales ni machistas"

La nueva decana de los jueces de Sevilla, Reyes Vila, considera que los jueces están "muy denostados desde muchos frentes pero no es verdad que los jueces sean ni parciales ni machistas". En esta entrevista también desmonta otros tópicos, como que los jueces sean ricos o hijos de otros jueces.

Pregunta.¿La mediación puede ser el instrumento clave para acabar con el colapso de determinadas jurisdicciones?

Respuesta.Eso sería deseable, es un instrumento válido y bueno y además es lo que dice la ley, con lo cual nosotros evidentemente tenemos que promover la mediación. El problema es de educación de la ciudadanía. Los ciudadanos no la conocen, en España no hay tradición de mediación y cuando el ciudadano busca su tutela judicial efectiva, quiere tutela judicial. Yo creo que es más eficaz la mediación intrajudicial. ¿Por qué? Porque el ciudadano percibe que está en el juzgado y que el que le está diciendo que se vaya a ese servicio es un juez. El ciudadano cree, confía en que el juez es el capacitado para resolverle su conflicto, y no un tercero. Es importante que esos servicios de mediación estén ubicados dentro de las propias sedes de los órganos judiciales, porque subliminalmente el ciudadano percibe que no se ha ido del juzgado y que su problema está siendo tratado donde está. Y aparte es necesario también que se impliquen no solamente los jueces, sino el resto de operadores jurídicos: abogados, graduados sociales... Me consta que ahora ha habido un convenio entre la Junta y los graduados sociales.

P.¿Usted diría que los jueces necesitan una mayor especialización?

R.Creo que los jueces, igual que cualquier profesional, deben estar siempre en constante formación. La especialización es a lo que se tiende y es lo que prevé la ley. Entiendo que la necesidad de formación sí que debe ser inherente a la función jurisdiccional. No es que los jueces no estén formados, ya no formamos nosotros por nuestra cuenta, pero la formación debe ir acompañada e implementada con medidas que permitan formarte adecuadamente.

P.¿Y tienen tiempo para esa formación?

R.Los ciudadanos tienen que saber que los jueces trabajan muchísimo, están muy comprometidos y son muy responsables. Y que, a pesar del colapso, las cosas podrían ser mucho peores si los jueces no tuvieran el celo profesional que tienen. Muchas veces salen las cosas por el esfuerzo personal. Si se cae el @driano, la guardia sale pese a todo y el detenido no se queda metido en el calabozo. Los jueces estamos muy, muy, muy denostados desde muchos frentes y no es verdad que seamos ni parciales ni machistas. Los jueces no son así. El sistema de oposición libre garantiza esa imparcialidad porque accede todo tipo de personas de todo tipo de condición social y de cualquier sexo. De hecho, por eso nada más que entran mujeres, como las mujeres estudiamos mucho y sacamos las mejores notas en las universidades, por eso hay más [bromea]. En cuanto al estrato social, no es real que los jueces sean hijos de jueces, ni que sean ricos, ni nada de eso. Eso no es cierto y yo creo que los ciudadanos cada vez lo van a percibir más. Confío en eso.