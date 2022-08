El novio de la víctima: "Me han tachado de psicópata y asesino"

El que fuera novio de la joven que murió en el accidente registrado en septiembre de 2019 en la autovía A-4, y a quienes los padres de la víctima acusan de un atropello machista, ha denunciado, tras conocer el nuevo informe de los forenses del Instituto de Medicina Legal (IML) de Sevilla que descarta que la atropellara con el vehículo, la persecución que está sufriendo en la localidad y en las redes sociales.

A través de su abogado, el joven identificado como R. V. P., ha lamentado los perjuicios que está sufriendo por las acusaciones realizadas contra su persona. "He sufrido al ver como mi familia y mi pareja eran perseguidos por su pueblo y como en redes sociales se me ha tachado de psicópata y asesino. Me ha dolido mucho cómo han mentido en muchas cosas que saben que es mentira y cómo han manipulado con esas mentiras todo lo sucedido".

El joven, que conducía aquella noche el vehículo, ha añadido que ha "sufrido durante mucho tiempo el haber vivido yo aquel suceso, y encima que ellos me hagan esto".

Por último, R. V. P. ha afirmado que le ha "dolido ver cómo los padres lo único que les ha importado es su imagen y me han manipulado desde un principio intentando que fuera yo el culpable de esto".