Denuncia por violación a su ex pareja y en el juicio se retracta

Una mujer que presuntamente había sido violada por su ex pareja en un ataque de celos se retractó este miércoles de su acusación, dijo al tribunal que presentó la denuncia porque estaba enfadada y la Fiscalía se vio obligada a retirar su anterior calificación de los hechos, en la que pedía 9 años de cárcel por agresión sexual y 8 meses por coacciones.

El fiscal únicamente mantuvo la acusación por un delito de amenazas en el ámbito familiar, por el que pidió 8 meses de cárcel, ya que los WhatsApp amenazantes están recogidos en los informes policiales, en los que el acusado decía a su ex pareja que "la iba a matar, que ojalá se muriera y que iba a subir sus fotos íntimas a las redes sociales".

El acusado Eberth C.O., de 26 años y nacionalidad nicaragüense, mantuvo una relación de cuatro años con A.S.M.M. que terminó en mayo de 2020, si bien en los primeros días de diciembre de ese año las partes volvieron a iniciar el contacto, intentando retomar la relación, según el escrito de acusación al que tuvo acceso este periódico.

Cuando el acusado se enteró de que su ex pareja había tenido relaciones con otro hombre, “por lo que entendía que, a pesar de no estar juntos, su ex pareja le había sido infiel”, empezó a enviarle desde la madrugada del 13 de diciembre de 2020, a lo largo de todo ese día y durante la madrugada del 14 de diciembre, multitud de mensajes escritos y de audio en los que la conminaba a que le devolviera 200 euros “o de lo contrario publicaría en la redes sociales y enviaría a su madre fotos de contenido sexual” de la víctima.

A pesar de los ruegos de la mujer para que esperara a final de mes, el acusado le apremiaba al pago con frases vejatorias y humillantes tales como “zorra barata, culona, mierda de mujer, ojalá te mueras, no vales para nada”. En uno de los sucesivos audios, Eberth manifestó a su ex pareja en estado de gran agresividad: “estoy aquí fuera, en la esquina, te estoy esperando porque te voy a matar“.

La violó en la vivienda donde trabajaba como cuidadora

Sobre las 16 horas del 13 de diciembre de 2020, el acusado acudió al lugar de trabajo de la víctima, que cuidaba a unos ancianos con demencia senil, y llamó al timbre, según la primera denuncia de la afectada.

La víctima le abrió creyendo que era su compañera de trabajo y entonces el acusado la sorprendió por detrás en la cocina, la agarró por el pelo, la empujó hasta su dormitorio y allí “rompió enseres, golpeó a su ex pareja en la cabeza, le arañó el pecho con un cortauñas, le arrancó la blusa y los pantalones del pijama, le quitó la ropa interior y la penetró, llegando a eyacular en su interior”, según la Fiscalía.

Como consecuencia, de la víctima sufrió erosiones y hematomas que precisaron de una asistencia facultativa y tardó en curar 10 días.

Añade la Fiscalía que, pese a la gravedad de la conducta del acusado, éste durante las horas siguientes continuó enviando mensajes insultantes y cuando ella le dijo que estaba en el hospital, Eberth insistió: “ojalá te mueras” y reiteró que iba a publicar sus fotos íntimas.

El acusado está en prisión desde su detención el 15 de diciembre de 2020, aunque ahora previsiblemente quede libre en breve dado que el máximo de condena que puede corresponderle son los 8 meses de prisión pedidos por la Fiscalía por un delito de amenazas.