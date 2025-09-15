Xenofobia contra una enfermera de origen palestino en un hospital de Sevilla: "Todos sois moros terroristas"

El racismo, la xenofobia y la intolerancia están tan extendidos por todo el mundo que, por desgracia para la reputación del ser humano, cualquier episodio de esa lacra ya casi ni sorprende. Lo único positivo es que la Justicia persigue a esos descerebrados que se creen mejores que otras personas sólo porque nacieron en un país u otro o porque tienen la piel de un color y no de otro, como si esos factores hubiesen dependido de ellos y no del azar. Uno de esos presuntos impresentables supuestamente protagonizó hace unos meses un hecho de las características recién descritas en Sevilla. Lo hizo contra una mujer que, para más inri, dedica su día a día a cuidar a otros seres humanos sin importarle su origen étnico: una enfermera. Como ella es magrebí de raíces palestinas y él debe de ser un hombre con demasiados prejuicios, el encuentro terminó con el susodicho individuo llamándola de todo menos bonita, atacando verbalmente a los “moros” porque “todos son terroristas” y soltando otras lindezas por el estilo delante del resto de usuarios del centro sanitario donde ejercía la víctima, que era el hospital de San Lázaro.

El caso está pendiente de enjuiciamiento en la Audiencia de Sevilla, pero ya hay escrito de la Fiscalía con el relato de lo que sucedió. El acusado, Juan Manuel S.F., estaba en el comedor del hospital situado en la salida de Sevilla hacia San Jerónimo, junto al tanatorio de la SE-30. “Considerando que las personas de origen magrebí no son merecedoras de respeto alguno”, según dice el fiscal, y al enterarse de que “una de las enfermeras de dicho hospital era de origen palestino”, se dirigió a ella “con tono despectivo en presencia de varios compañeros”.

“Hay que huir de los marroquíes porque creen en Alá y sus muertos”, le espetó en primer lugar. “Para mí los de Palestina, los de Afganistán, todos son moros”, prosiguió a continuación. “Moros son todos los terroristas y los que maltratan a las mujeres. Para mí todos sois moros terroristas”, finalizó.

El Ministerio Público, como es natural, interpreta que Juan Manuel S.F. se desahogó “con la clara intención de denigrar” a la enfermera “y menoscabar su dignidad”. Y además dijo todo lo que pensaba “a pesar de que ella insistió varias veces en que dejara de hacer esos comentarios” porque “le resultaban hirientes”.

La Fiscalía tiene muy claro que lo ocurrido supuso “una grave humillación” para la víctima. “Las expresiones verbales insultantes que el acusado de forma reiterada le dedicó; el tono elevado y despectivo que empleó; la exposición pública a la que la sometió, pues los gritos captaron la atención de los allí presentes; y la aparente gratuidad del acometimiento cristalizaron en una grave humillación que menoscabó su dignidad”, remata el escrito de la acusación.

Estos hechos, según el Ministerio Fiscal, encajan con un delito cometido con ocasión del ejercicio de los derechos fundamentales y libertades públicas reconocidos en la Constitución, en concreto en la modalidad de lesión de la dignidad por motivos discriminatorios, en concurso con otro delito contra la integridad moral con la agravante de discriminación. De todas formas, la acusación pública pide que la condena, si la hubiera, se corresponda con el primero de los delitos.

Ese castigo que reclama la Fiscalía es de dos años de cárcel, una multa de 3.600 euros y seis años de inhabilitación especial para cualquier profesión u oficio educativo en el ámbito docente, deportivo y de tiempo libre. También pide que Juan Manuel S.F. indemnice a la enfermera con 1.000 euros por daño moral.

Este incidente es uno más de los muchos que suele haber en los centros de salud y hospitales de Sevilla, aunque lo habitual no es que los usuarios insulten a los profesionales por su raza o su nacionalidad, como ocurrió en este caso particular. Lo normal, y en San Lázaro lo han sufrido más de una y más de dos veces, es que los protagonizan estén descontentos con el trato que reciben y lo expresen de manera innecesariamente violenta con agresiones físicas.