El acusado de apuñalar a un hombre en Los Pajaritos dice que "se clavó el cuchillo durante el forcejeo"

El acusado de apuñalar a un hombre en la calle Carena en la madrugada del 26 de agosto de 2017 declaró en el juicio con jurado que se celebra desde el lunes en la Audiencia de Sevilla que "él no apuñaló a la víctima" y que "estaba todo muy oscuro, por lo que José Ocaña pudo clavarse el cuchillo durante el forcejeo".

Durante la fase de alegaciones previas, la acusación particular, ejercida por Dolores Caballero afirmó que las pruebas que se presentan son "suficientes para demostrar que es culpable. A José Ocaña se le mató sin dar oportunidad de defenderse, estando desarmado". Por su parte, el abogado del presunto homicida, en sus alegaciones previas resaltó que "el acusado no tenía más remedio que defenderse y que era amigo del fallecido, por lo que si hubiera podido que evitar lo ocurrido, lo habría hecho".

Pelea previa

Al parecer, los dos hombres se habían enzarzado en una discusión que terminó en pelea. Según la declaración del acusado ante el tribunal, esta discusión comenzó cuando el fallecido discutía con su novia en la plazoleta Andrómeda."Le dije que no tratara así a su novia", explicó Omar M. "Se enfureció y estuvo agresivo, dejándome en el suelo después de una paliza", afirmó.

La declaración de la novia ante el tribunal corrobora que la primera pelea ocurrió porque "estábamos discutiendo José y yo, en un momento empezó a empujarme y Omar se metió", la testigo explicó que "dijo algo en su idioma, José le respondió que se metiera en sus cosas".

A esta pelea, según esta testigo, le sucedió otra donde "se pegaron y Omar sacó un cuchillo o un pincho".

Una vez terminada la pelea, según el acusado, éste acudió "a la Jefatura de la Policía Local de la ronda del Tamarguillo para interponer una denuncia, aunque allí le indicaron que debía de hacerla en la comisaria de la Policía Nacional de Nervión, donde le volvieron a decir que para interponer la denuncia necesitaba un parte de lesiones. Entonces, y según su versión ante el tribunal, se fue al piso donde vivía, propiedad del fallecido.

En este punto, Omar M. señala que estaba echado en su cuarto porque tenía el cuerpo dolido por la pelea. En este punto, los diferentes testigos que pasaron por el tribunal explicaron que, cuando llegaron al piso en busca del acusado "se encontraron con la puerta cerrada" y tanto F. D. G. como el joven apodado Mamporri subieron a hablar con él y tuvieron que derribar la puerta para acceder a la vivienda.

Estos testigos que declararon en el juicio y que estaban en el piso durante el apuñalamiento, declararon que " subieron con intención de dormir en el piso". Uno de ellos, F. D. G., a preguntas de la acusación particular explicó que "todo fue muy rápido y José no se pudo defender".

Aunque el resto de los testigos dicen que no portaban ningún objeto, el acusado afirmó durante el juicio -que no en sede policial- como destacó la acusación particular, que estas personas llevaban "un cuello de botella y un cinturón a modo de látigo con intención de agredirle".

Una vecina, que acudió como testigo al juicio, declaró que sobre las 5:00 "mientras estaba tendiendo la ropa y viendo Sin senos no hay paraíso escuchó tres golpes fuertes. Omar M. salió a la ventana con un cuchillo blanco en la mano diciendo que subieran uno a uno que los mataba. Todo lo vi desde mi ventana".

Según la versión del acusado ante el tribunal, es en este punto cuando en un forcejeo, "donde está todo muy liado porque estaba oscuro, cuando la víctima termina con una puñalada" en el pulmón, que acabó con su vida ya en el Hospital Virgen del Rocío, donde murió al poco tiempo ingresar a causa de un shock hemorrágico agudo.

Trayectoria de la puñalada

La acusación particular apuntó durante su interrogatorio al acusado, la tesis del forcejeo "no cuadra con la trayectoria de la puñalada, que era descendente".

Por otro lado, los policías que acudieron al lugar de los hechos explicaron que el acusado opuso resistencia "incluso a uno de mis compañeros le hizo daño en un ojo. Y tuvimos que sujetar la puerta porque amenazó con bajar con el cuchillo sin importarle que éramos policía.

En un momento, antes de la detención, desapareció mientras que intentábamos contener la puerta de la calle para que no subiera nadie de los que estaban en la plaza esperando, es entonces cuando subimos a por él para detenerlo y encontramos el cuchillo blanco, que cuando llegamos llevaba en la mano, escondido en el poyete de la ventana".

La Fiscalía de Sevilla solicita para el acusado 14 años de prisión por presunto delito de homicidio, así como que abone una indemnización de 500.000 euros a la pareja de la víctima y 300.000 euros a la madre del fallecido.