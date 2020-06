"Nos hemos acostumbrado a trabajar sin medios y al 150 %"

Aurora García Martínez, juez de lo Social 2 de Sevilla y presidenta del Foro Judicial Independiente en Andalucía, analiza en esta entrevista el impacto de la alarma sanitaria sobre una de las jurisdicciones más atascadas, con juicios convocados para dentro de cuatro años. Relata la zozobra que le provoca no poder explicar al ciudadano el retraso de su causa y defiende que se debe aprovechar la crisis para dar a la Justicia una eficiencia del siglo XXI.

— ¿Qué retraso acumulan los juzgados de lo Social de Sevilla?

Ahora se están señalando juicios para 2023 y 2024. Yo acabo de fijar uno para septiembre de 2024.

— ¿Cuántos juicios ha suspendido debido al coronavirus?

Entre el 16 de marzo y el 4 de junio he suspendido 200 juicios, más los que se están aplazando ahora por falta de medidas de seguridad.

-¿Qué medidas de seguridad faltan?

Ni una sola de las seis salas de vistas que utilizamos los once juzgados de lo Social de Sevilla tiene mamparas. De las seis salas, solo hay una grande que permite mantener las distancias de seguridad. Las cinco restantes son pequeñas y sin ventanas, por lo que no tienen ventilación. En el caso de mi juzgado, la mayor parte de los 200 juicios suspendidos lo han sido porque el número de asistentes no podía garantizar la separación. Los pleitos con más de dos letrados se celebran, pero sin seguridad.

— ¿Cuándo van a celebrar los juicios suspendidos, pasan a la cola para 2024?

Hemos habilitado las dos últimas semanas de julio, cuando normalmente no se señalan juicios, para recolocar los que se pueda. Pero, debido a la falta de medidas de seguridad, no creo que vaya a celebrar más de 24 de los doscientos suspendidos.

— ¿Han tomado alguna iniciativa?

Yo personalmente pregunté por las pantallas hace 15 días y todavía no me han contestado. La semana pasada hicimos un informe dirigido al Tribunal Superior de Justicia de Andalucía.

— ¿Estás colaborando los operadores jurídicos?

Están colaborando mucho. El problema de estos juicios es que no sabes cuántos testigos van a venir pero se nota que están trayendo menos.

—¿Celebran juicios por videoconferencia?

Aunque es susceptible de mejora, el sistema Circuit para videoconferencias funciona bien. El problema es que esta jurisdicción no estaba preparada para los juicios con videollamada, sobre todo los complejos. Las vistas de prestaciones y Seguridad Social sí que se están celebrando.

— ¿Que le dice al ciudadano que ve su juicio fijado para dentro de cuatro años?

No puedo darle respuesta. Se trata de la vida de las personas, con un aspecto social importante. Antes de la pandemia yo estaba celebrando las vistas de prestaciones de 2018. No sabes qué decir al ciudadano: que no tenemos medios, que es una jurisdicción colapsada desde hace diez años, que tengan confianza porque a nivel personal estamos haciendo todo lo posible.

También le diría que el juez necesita tiempo para pensar, para estudiar la documentación, que las sentencias requieren un esfuerzo mental. Yo lo comparo con el cirujano que lleva seis horas operando, seguro que el paciente prefiere esperar y que le opere al día siguiente.

— ¿En la Justicia prima la cantidad sobre la calidad?

No debería ser así pero hemos llegado a una vorágine en la que se ha convertido en normal trabajar al 150%. No somos panaderos que hagamos mil panes al día, sino que tratamos aspectos que afectan a la vida de las personas.

Suele pasar que terminas una sentencia importante con la que has estado agobiada y en cuanto la entregas te aparece otra causa voluminosa. La calma suele durar muy poco.

—¿Cuántos juzgados de lo Social hacen falta en Sevilla?

Harían falta seis juzgados más, y otros dos más debido a la situación actual. En Sevilla se creó el último juzgado Social, el número 11, en el año 2000, hace veinte años. Yo creo que Sevilla es, a nivel nacional, la peor provincia de España.

—¿Por qué?

Observo mucha falta de inversión respecto a otras provincias andaluzas. Nos hemos acostumbrado a trabajar sin medios y eso es algo que no se merece esta ciudad. Todos los juzgados de lo Social en las demás capitales de provincia al menos tienen mamparas.

“La crisis ha dejado patentes las carencias de la Justicia”

—¿Han notado ya la avalancha de asuntos derivada del coronavirus?

Han llegado muchas demandas por ERTE mal hechos, pero creo que la verdadera avalancha va a venir en 2021, cuando las empresas turísticas vean que el verano no ha sido tan bueno como esperaban.

— ¿Se puede recuperar el retraso?

Haremos el esfuerzo, pero hay cosas que no dependen de nosotros. Sin inversión y sin medios personales, no vamos a poder regresar ni al estado del 13 de marzo. Ahora seguimos igual o peor, la jurisdicción estaba ya colapsada y va a ser difícil volver a la situación inicial.

— ¿El trabajo de los funcionarios por la tarde ha dado resultados?

La Justicia no funciona como el resto de Administraciones Públicas. No se ha adelantado trabajo porque no ha venido acompañado de un cambio de organización, de funcionamiento.

—¿Qué lección saca de la experiencia del estado de alarma?

Creo que las Administraciones venden una tecnología que, a día de hoy, no existe. La crisis ha dejado patentes unas carencias muy evidentes y visibles. Si de verdad importa la Justicia, sería el momento de decidir que esto no vuelva a pasar, aprovechar para mejorar y dar a la Justicia una eficiencia del siglo XXI.

— ¿Como ha visto el papel del CGPJ y el TSJA?

Comprendo que hemos partido de una situación que nunca se había vivido y que han tenido que responder improvisando. Personalmente creo que nos han dejado abandonados, cada uno haciendo lo que buenamente podía. Se tendrían que haber puesto al frente y haber dirigido.