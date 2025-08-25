Las estafas informáticas se han multiplicado por 19 desde 2012

De enero a marzo, de las 589.863 infracciones penales que se cometieron en España, 121.579, el 20,6% fueron en el ámbito de la cibercriminalidad, segun el informe del Ministerio del Interior que recoge cada trimestre la evolución de la criminalidad registrada en España por la Policía Nacional, Guardia Civil y otros Cuerpos de Policía del ámbito autonómico y local. Según el abogado Fran Peláez, socio del despacho especializado en delitos informáticos PenalTech, "mientras que en 2011 se contabilizaron 21.075 estafas informáticas, en el año 2024 se registraron un total de 412.850, muy cerca del récord conseguido en 2023 con 427.448 fraudes informáticos. Es decir, en 13 años, las estafas informáticas crecieron casi 19 veces".

Si se tienen en cuenta los datos de cibercriminalidad registrada en los municipios de Alcalá de Guadaíra, Bormujos, Camas, Carmona, Coria del Río, Dos Hermanas, Écija, Lebrija, Mairena del Alcor, Mairena del Aljarafe, Morón de la Frontera, Los Palacios y Villafranca, La Rinconada, San Juan de Aznalfarache, "en el acumulado de enero a marzo, de los 14 municipios nombrados, Dos Hermanas es el lugar donde se cometen más estafas informáticas. En concreto, de las 489 infracciones penales cometidas en el espacio ciber, 429 fueron estafas informáticas y 60 estuvieron relacionadas con otros tipos de ciberdelitos", afirmó Peláez. Evidentemente, los municipios más poblados son los que tienen un mayor número de ciberdelitos de este tipo.

A Dos Hermanas le siguen Alcalá de Guadaíra (con 196 estafas informáticas registradas) y Mairena del Aljarafe (con 114) como los lugares de la provincia de Sevilla donde se cometieron más delitos de esta tipología en el primer trimestre de 2025. Curiosamente, estos tres lugares también encabezaron la clasificación en el año 2024 (Dos Hermanas con 1.360, Alcalá de Guadaíra con 672 y Mairena del Aljarafe con 434).

En la parte baja del ranking, Bormujos (con 21), Mairena del Alcor (con 57) y La Rinconada (con 59) fueron las demarcaciones donde se concentraron un menor número de esta conducta delictiva descrita en el artículo 249 del Código Penal en el primer trimestre del presente ejercicio.

"Evidentemente, el número de estafas informáticas en cada municipio debe analizarse en relación con la población local, de lo contrario se corre el riesgo de sobrestimar la peligrosidad en ciudades grandes y subestimar la incidencia real en municipios medianos o pequeños", advierte Peláez. Por tanto, "es cierto que Dos Hermanas es el municipio que concentra un mayor número de casos, pero también es uno de los más poblados de la provincia con más de 140.000 habitantes empadronados", explica.

"El fuerte crecimiento de este tipo de delitos refleja dos realidades simultáneas: la digitalización de la sociedad y la capacidad de adaptación de los delincuentes a los nuevos entornos tecnológicos", reconoce el abogado sevillano. "A medio plazo, si la tendencia continúa, la cibercriminalidad podría superar a la criminalidad convencional en términos de volumen, lo que tendría implicaciones en recursos policiales, judiciales y legislativos", concluye.