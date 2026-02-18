Juan de la Rosa sobre el caso Pineda: "Somos los primeros interesados en que esto se aclare"

Juan de la Rosa, el concejal de Urbanismo y responsable de la Empresa Municipal de Vivienda de Sevilla (Emvisesa) ha insistido en que desde el Ayuntamiento tienen "tranquilidad" con respecto al caso Pineda y ha insistido en que desde el Ayuntamiento "somos los primeros interesados que esto se aclare cuanto antes". Aseguran que van a colaborar en todo con la investigación “en todos los aspectos”. De la Rosa insistió varias veces en que la causa que investiga un juzgado de Sevilla por la venta de una parcela municipal relacionada con el exedil socialista Rafael Pineda, "se remontan a 2016". Hay que recordar que la sociedad de la mujer de Pineda, se adjudicó en septiembre de 2024 la venta de la parcela de Emvisesa y es en este año cuando salió a subasta por un precio más bajo.

Según el concejal, el Consistorio ha actuado "de forma contundente" y que solicitó personarse en la causa. Precisamente, informó el pasado 5 de febrero se notificó la providencia del recurso de Pineda que pedía que Emvisesa se retirara como acusación particular y el Ayuntamiento presentó recurso de oposición el pasado 12 porque entienden que todo esto les perjudica.

Emvisesa solicitó que se investigara un contrato de arrendamiento de larga duración firmado en febrero de 2017 con la empresa de la mujer de Pineda. "Es sin duda el origen de esa parcela secuestrada y blindada por el Partido Socialista en estos años. Ese contrato marca toda la evolución posterior que supone un lastre para los posteriores intentos de venta y causa de forma inequívoca un perjuicio a Emvisesa", ha explicado el concejal.

Este miércoles han pasado a disposición judicial los cinco detenidos por este caso, entre ellos el que fuera jefe de gabinete del actual delegado del Gobierno en Andalucía, el socialista Rafael Pineda, que ha quedado en libertad con cargos y sin medidas cautelares.

La Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil investiga una operación comercial sospechosa con la venta, por 3,9 millones de euros, de una parcela de 10.000 metros cuadrados en el Higuerón, en Sevilla.

En concreto, se trata de un solar de titularidad pública que había sido comprado cinco meses antes por una sociedad de la esposa de Rafael Pineda por una cantidad bastante inferior (1,7 millones) a la Empresa Municipal de la Vivienda de Sevilla.