Las víctimas de un “okupa” reciben las cartas del juzgado en el domicilio del acusado

Un juzgado de Sevilla ha citado para juicio, por error, a los dos denunciantes del okupa violento de la Barriada Villegas en el propio domicilio del acusado y les ha notificado allí la sentencia.

Uno de los denunciantes, Sonia A.M., explica a este periódico que estaban citados el 26 de noviembre pasado para un juicio contra el okupa, a quien habían denunciado por lesiones y amenazas. Al no haber recibido la citación, el segundo denunciante no pudo acudir al juicio y ella lo hizo porque se lo dijeron otros vecinos, convocados como testigos.

La sentencia del juzgado de instrucción 20 fue absolutoria para el okupa por falta de pruebas y se notificó de nuevo a los dos denunciantes en el domicilio del acusado, donde alguien firmó el acuse de recibo en su nombre.

Los afectados se enteraron de la citación fallida y de la sentencia este pasado viernes, cuando acudieron al juzgado para otro juicio. Ahora les ha dado un nuevo plazo de cinco días para recurrir.

Quieren acumular todas las denuncias como un delito continuado

Ismael F.R. acumula ya 17 denuncias del vecindario por amenazas, agresiones, intentos de atropello, daños, por mantener una perrera ilegal en el patio comunitario y por agresiones con sus animales.

En cinco juicios celebrados a lo largo de 2019 fue condenado a penas de entre uno y dos meses de multa, con cuota diaria de 6 euros, por amenazas de muerte, amenazas con arma blanca y daños al pinchar las ruedas de los coches de los afectados.

Existe además otra denuncia colectiva de 300 vecinos que se adhirieron a una recogida de firmas para protestar por la inseguridad y porque Ismael se había apropiado del patio comunitario, donde había instalado un criadero ilegal de perros y una piscina que rellenaba con agua de la comunidad.

El okupa sigue viviendo en el barrio aunque ahora ha okupado otro piso a un centenar de metros del primero. Las últimas denuncias contra él son por quebrantamiento de la orden de alejamiento a 500 metros que pesa sobre él respecto de Sonia y cinco de ellas están pendientes de juicio en diferentes juzgados de instrucción. En la primera de ellas no se presentó a juicio el 16 de septiembre de 2019.

Sonia indica que han pedido una acumulación de todas la causas en una sola por constituir un delito continuado en el tiempo, bien en el juzgado de instrucción 8 o en el 12, a quienes correspondieron las primeras denuncias.