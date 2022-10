Un juez critica los "constantes vaivenes" de la Fiscalía en la acusación a un alcalde por una contratación irregular

"Efectivamente no podemos sino dar la razón a la acusación particular sobre la alegación que efectuó acerca de los constantes vaivenes que por parte de la acusación pública se han evidenciado esta causa". El procedimiento penal, prosigue la sentencia, se inicia porque el Ministerio Fiscal tras considerar la documentación que la acusación particular le remite, entiende que "puede haber indicios de delito".

Hasta ahí todo es "absolutamente normal porque al existir la mera sospecha evidentemente es mejor investigar y clarificar las actuaciones en instrucción". Fruto de esta instrucción, la Fiscalía solicita el "sobreseimiento de las actuaciones y por el juzgado se acuerda el archivo". Tras el recurso de la acusación particular y su estimación por parte de la Audiencia de Sevilla y a pesar de existir acusación particular que sostenía la misma, "por el Ministerio Fiscal se califica y se considera que la actividad era constitutiva de delito. Para terminar y tras el acto del juicio, en la actuación que consideramos acertada en defensa de la legalidad que debe realizar el Ministerio Fiscal, el representante de dicha institución que compareció al acto del juicio terminó retirando la acusación y dejando sola a la acusación particular".

Cuatro fiscales intervinieron en el caso

Es cierto que la fiscalía actúa con unidad de actuación y que sus miembros pueden ser sustituidos durante las causas sin mayor problema, pero "no es menos cierto que aquí intervienen 4 representantes del ministerio fiscal diferentes, el que inicia la actuación, el que solicita el sobreseimiento, el califica la causa y el que interviene en el acto del juicio, siendo lo más relevante desde luego la actuación final evidenciada tras el plenario, que es cuando las conclusiones que sólo son provisionales, se deben elevar a definitivas o modificarlas como hizo, creemos acertadamente, el Ministerio Fiscal".

Sobre el reproche a los funcionarios municipales, el juez muestra su "gran sorpresa" por la "nula actividad de los técnicos en los cuales descansa la labor precisamente de controlar la actividad del poder político. Técnicos habilitados de carácter nacional como son la Secretaría y el interventor que en este caso entendemos que hubieran podido hacer más de lo que hicieron".

El juez parte de la base de que la secretaría del ayuntamiento efectivamente "no tiene la obligación de emitir informes salvo que estos le sean solicitados, pero de ahí a entender que los decretos de alcaldía a los que dan numeración, ni siquiera son revisados, cuando la cuestión de la legalidad aplicada al ayuntamiento debe hacerse recaer en cierta manera sobre dicho técnico, es una cuestión cuando menos dudosa y sorprendente. Pero no es dudosa en modo alguno la obligación que tiene el interventor del ayuntamiento de fiscalizar cualquier pago que se realiza y que sale de las arcas públicas. Y aquí desde luego es donde llama poderosamente la atención al juzgador la nula actividad desplegada por este técnico nacional en cuanto a las nóminas" del arquitecto contratado.