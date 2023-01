Torrijos asegura que su absolución es una "enmienda a la totalidad de la Instrucción de Alaya"

El ex primer teniente de alcalde IU en el Ayuntamiento de Sevilla Antonio Rodrigo Torrijos ha mostrado este martes su satisfacción por la sentencia absolutoria en el caso de las mordidas de Fitonovo, un fallo que, según ha explicado en las redes sociales, supone una "enmienda a la totalidad de la Instrucción de Alaya", en alusión a la magistrada de la Audiencia de Sevilla que investigó el caso.

En este sentido, Torrijos dice en un tuit que no sólo la Abogacía del Estado se retiró de la acusación y el Fiscal hizo lo mismo al finalizar la vista oral, sino que ahora la Audiencia Nacional ha absuelto a su formación política, que había sido llevada al proceso como partícipe a título lucrativo de los delitos investigados.

No solo se retiró la Abogacía del Estado de la acusación, no sólo Fiscalía retiró la acusación contra @JMGarciaM_ y contra mí, sino que ahora la AN absuelve a IU.¡Una enmienda a la totalidad de la Instrucción de Alaya!#Justiciahttps://t.co/kCqqELMK3e