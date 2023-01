La Audiencia Nacional absuelve al PSOE y a IU de las mordidas de Fitonovo

La Audiencia Nacional ha absuelto a las formaciones políticas del PSOE y de IU en el caso de las mordidas de la empresa Fitonovo, que pagaba comisiones a funcionarios a cambio de la adjudicación de contratos públicos con ayuntamientos y otras administraciones públicas. Ambas formaciones habían sido llevadas al proceso en la condición de partícipes a título lucrativo de las comisiones supuestamente abonadas por la empresa contratista.

En el juicio, el fiscal sostuvo que Fitonovo pagó los gastos de reforma de la sede del local de la agrupación del PSOE de la Macarena de Sevilla por "petición expresa" del ex director de área de Vía Pública Domingo Enrique Castaño -uno de los acusados que reconoció los hechos y ha sido condenado-, facturándose dichos gastos a la sociedad Klevin, con lo que "se ocultó que el pago lo hizo Fitonovo". El importe facturado asciende a 9.998,43 euros, cantidad en la que "se benefició el PSOE". El Ministerio Público mantuvo que procedía condenar como partícipe a título lucrativo al PSOE por el importe de las obras de reforma de la sede de la agrupación socialista, y también a IU en la cantidad de 155.000 euros, cantidad entregada por Fitonovo a un ex militante de la formación de izquierdas.

La sentencia, que tiene una extensión de 253 folios, también absuelve al ex primer teniente de alcalde de IU del Ayuntamiento de Sevilla Antonio Rodrigo Torrijos y al ex concejal de la misma formación José Manuel García, a quienes la Fiscalía retiró la acusación antes de acabar el juicio. El fallo también ha absuelto al ex director general de Medio Ambiente Joaquín Peña (PP), el único de estos tres acusados para el que mantuvo la acusación por un delito de tráfico de influencias, por el que pedía una condena 20 meses de prisión y el pago de una multa del 150% del importe de los contratos, así como inhabilitación especial para empleo o cargo público y para el ejercicio del derecho de sufragio pasivo por cinco años por el delito de tráfico de influencias.

La Audiencia Nacional sí ha condenado a pena de entre dos y nueve meses de prisión a otros diez acusados que, antes del juicio mostraron su conformidad con los hechos y llegaron a un acuerdo con la Fiscalía para reducir sus condenas. Entre estos acusados se encuentra el ex director del área de Vía Pública del Ayuntamiento de Sevilla Domingo Enrique Castaño, quien confesó que recibió regalos de la empresa y que pidió a esta empresa 60.000 euros para la "financiación del PSOE", lo que le permitió alcanzar un acuerdo para rebajar de cuatro años de cárcel a nueve meses su condena por tres delitos de cohecho activo cometido por funcionario público.

A la misma pena de nueve meses ha sido condenado el ex concejal del PSOE Manuel Gómez Lobo, quien también llegó al pacto con la Fiscalía. Otros acusados que se conformaron con la pena son el que fuera Jefe de Servicio de Parques y Jardines Francisco Amores Corredano o el jefe obrero o capataz de Parques y Jardines Francisco Luis Huertas Rodríguez, así como el ex dirigente de IU Antonio Miguel Ruiz Carmona, Manuel Pineda, y Juan José López Collado, quienes han sido igualmente condenados a penas de seis y nueve meses, e incluso a algunos a sólo dos meses y siete días de prisión -que se sustituyen por multa- en el caso de Alfonso Lozano Pastrana y Juan Antonio Salas Romero, y a otro de los acusados, un comercial de Fitonovo, José Gutiérrez Alonso, ha sido también absuelto en la sentencia por la prescripción de los delitos que se le imputan.