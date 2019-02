El Tribunal de Cuentas condena a Guerrero a devolver otros 875.000 euros de otra ayuda de los ERE

De ello, se desprende, según la magistrada Margarita Mariscal de Gante, una “absoluta carencia de base para la concesión de las subvenciones excepcionales por ausencia total o por falta de acreditación con la solicitud, y de justificación en la memoria de las razones de interés social, económico, humanitario, etc., que deberían concurrir para que estuviera justificada la concesión de esta clase de ayudas públicas”.

Ese dinero se entregó además “en el concepto de ayuda” y se empleó el programa presupuestario para la concesión de subvenciones y se “prescindió absolutamente del procedimiento legalmente previsto, no hubo contraprestación ni se adoptaron las garantías para no sufrir perjuicio alguno, ni hubo compromiso por parte de la entidad perceptora para el cumplimiento de una actividad o una finalidad concreta”.

El préstamo fue finalmente considerado “fallido”, acordándose el embargo de una finca de SCAFA que, no obstante, fue adjudicada a otro acreedor “de mejor derecho”, careciendo la sociedad cooperativa de otros bienes conocidos.

El director general de Trabajo era además “plenamente conocedor de que con su actuación incumplía gravemente la normativa presupuestaria y contable, porque no siguió procedimiento alguno, ordenó un pago sin haber quedado acreditado el destino del mismo y eludió los controles legalmente previstos”, añade la sentencia a la que tuvo acceso este periódico.

El Tribunal de Cuentas ha condenado al ex director general de Trabajo Javier Guerrero a devolver otros 875.000 euros de la ayuda concedida en el año 2006 a la Sociedad Cooperativa Andaluza de Familias Agrícolas (SCAFA) , entidad que también ha sido declarada responsable contable directa por la ayuda que percibió con cargo a la partida 31L de los ERE. Guerrero, que tiene 32 procedimientos abiertos en el Tribunal de Cuentas , es según la sentencia del departamento segundo de Enjuiciamiento responsable contable directo del menoscabo de fondos públicos por “culpa grave”, ya que “omitió la más mínima diligencia exigible a quien dispone de dichos caudales dando lugar a un pago que no debía haberse efectuado”.

El Alto Tribunal ha dictado ya 11 condenas por un importe superior a los 9,3 millones

Desde que el caso de los ERE llegó a la jurisdicción contable, son ya once las resoluciones del Tribunal de Cuentas que han condenado a distintos ex altos cargos a devolver los importes de las ayudas relacionadas con las irregularidades de los ERE.

La última sentencia es la que ha condenado a Javier Guerrero a devolver 875.000 euros de la ayuda a SCAFA, pero entre las más recientes está la de Nature Pack Minas de Río Tinto, que condenó a otro ex director general de Trabajo, Juan Márquez, a devolver 1,2 millones de euros. En las once sentencias dictadas hasta ahora, la Sección de Enjuiciamiento del Alto Tribunal ha estimado que se ha producido un menoscabo de fondos públicos por un importe global de 9,3 millones, cantidad de las que han declarado responsables contables directos a los ex directores de Trabajo y a las empresas beneficiarias de las ayudas.

En septiembre de 2018, el ex director de Trabajo Juan Márquez fue condenado a reintegrar 446.339,62 euros por las ayudas a los ex trabajadores de la Faja Pirítica, y en mayo fueron condenados Juan Márquez y su sucesor en el cargo, Daniel Alberto Rivera, a devolver 5.684.074,50 euros.

Con anterioridad, la sección de Enjuiciamiento dictó otra sentencia en la que condenó a Daniel Alberto Rivera y a Consyproan a devolver a la Junta 286.952,60 euros. En otras cuatro resoluciones, Juan Márquez fue condenado a pagar 1,2 millones de euros por las ayudas a Calderinox, Saldauto, Nueva Lima y Valeo Iluminación.