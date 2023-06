Un juzgado de Linares falla a favor de una anciana a la que una energética reclamaba 885 euros de una deuda falsa

El Juzgado Mixto número 2 de Linares ha sentenciado a favor de una socia de Facua Jaén a la que la energética Watium demandó para que pagase una deuda que no existía. La empresa ha tenido que cesar el acoso al que estaba sometiendo a la mujer, de 85 años, a la que exigía abonar 885 euros por un contrato de gas natural que le habían dado de alta sin su consentimiento y sin prestarle servicio alguno. La energética Watium no pudo probar ante la Justicia la existencia de ninguna relación contractual.

La asociación ha denunciado los hechos ante la Agencia Española de Protección de Datos (Aepd) para que sancione a la empresa por el uso no autorizado de datos de carácter personal para hostigar a la anciana.

Josefa Galletero, de Linares (Jaén), empezó en junio de 2022 a recibir continuas llamadas de teléfono y mensajes al móvil relacionados con una supuesta deuda de 885 euros que debía abonar MásLuz Energía y que posteriormente pasó a reclamarle Watium. Ambas empresas pertenecen al grupo Visalia. Los requerimientos a esta socia de Facua Jaén eran cada vez más amenazantes y le causaron durante varios meses un grave perjuicio y desestabilización: "Contactamos en relación a su impagado con MasLuz Energía por importe de 885,01 euros. Si no soluciona su incidencia ni contacta con nosotros se inciará vía judicial. Puede efectuar el pago en nuestro tpv virtual en el siguiente link", citaban los mensajes, que la afectada recibió de manera reiterada.

"No paraban de hacerme llamadas de teléfono, les daba igual a la hora que fuera, yo no sabía qué pasaba, algunas veces eran a las diez de la noche, y yo no contestaba, colgaba, pero me tenían desesperada, no sabía ya a quién recurrir" cuenta Josefa desde la sede de FACUA Jaén, donde encontró ayuda para solventar la situación en la que se vió envuelta. "Hasta que arreglaron todo pasaron meses que fueron horribles, si estoy viva es por ellos, porque estaba desesperada, iba a hacer cualquier cosa", ha confesado Josefa emocionada, que necesitó asistencia psicológica ante el hostigamiento de la compañía.

Facua Jaén denunció los hechos en junio de 2022 ante la administración competente en materia de energía de la Junta de Andalucía, que se limitó a trasladar el caso a la autoridad autonómica de Consumo. Esta, a su vez, derivó la denuncia a Consumo del Ayuntamiento de Linares. Ninguna de las administraciones ha comunicado a la asociación la apertura de expediente sancionador contra la energética, pese a que procedió a dar de alta un contrato de forma fraudulenta.

Necesidades de un negocio que no existía

En lugar de atender a las reclamaciones de Facua Jaén, en las que advertía de que no podía exigir el pago de una deuda por servicios que nunca fueron prestados y fruto de un contrato que Josefa no había firmado. Watium interpuso una demanda judicial contra Josefa. La empresa energética defendió que las partes "han mantenido relaciones comerciales dentro del ámbito mercantil de las que deriva una deuda" y aseguró que el contrato de suministro de gas respondía a "las necesidades de su negocio".

Ante la Justicia, la asociación demostró que las afirmaciones de Watium no se ajustaban a la realidad: ni acreditaron la existencia de un contrato firmado para probar la relación comercial, ni Josefa, jubilada, había ejercido jamás una actividad empresarial, como aseguraba la energética.

Además, la anciana tenía un contrato de gas natural en su vivienda habitual con otra compañía, como demostraron con todas las facturas pagadas. En otro orden, las facturaciones supuestamente adeudadas por Josefa que presentó Watium contenían errores: "facturan por periodos iguales en varias de las facturas, solapándose, incluso en periodos donde mi patrocinada ha mantenido contrato distinto al que ahora se le intenta aplicar", verificó la asociación.

Finalmente, el 22 de diciembre la sentencia judicial determinó que Josefa no tenía que abonar deuda alguna añadió que la empresa energética "debía haber presentado el contrato suscrito por la demandada o, en caso de contratación telefónica, la correspondiente conversación". La Justicia no estimó probada la existencia de una relación contractual entre las partes y desestimó íntegra la demanda.