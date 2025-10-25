El colapso de tráfico es el gran problema en las áreas metropolitanas de Sevilla, Málaga y Granada

El peso de los vehículos privados sobre el transporte público en las áreas metropolitanas de Sevilla, Málaga y Granada sigue generando colapsos imposibles y saturación de vehículos en las carreteras que enlazan los municipios de la corona con sus respectivas capitales. Así lo ha destacado la consejería de Fomento de la Junta en el primer Congreso de Infraestructuras del Transporte de Andalucía (CITA) celebrado en Málaga esta semana (23 y 24 octubre) con la asistencia de 350 personas, entre empresas, consultoras y administraciones especialistas del sector e instituciones. Los organizadores de este foro de reflexión fueron la Asociación Provincial de Constructores y Promotores de Málaga (ACP Málaga), con Javier García Rodríguez, de Verosa, como presidente del comité organizador; la Asociación Empresarial de Ingenieros Consultores de Andalucía (ASICA), la Demarcación de Andalucía, Ceuta y Melilla del Colegio de Ingenieros de Caminos, Canales y Puertos, y Fadeco Contratistas.

El colapso de tráfico en hora punta es monumental especialmente en la A-49 en Sevilla, la A-7 en Málaga y la A-44 en Granada por la escasez de un transporte público eficaz que lleve a los conductores a dejar su coche en casa. De hecho, el transporte público representa del 10 al 15% de la movilidad en las principales áreas metropolitanas de Andalucía, Sevilla, Málaga y Granada, según datos ofrecidos por el viceconsejero de Fomento de la Junta, Mario Muñoz Atanet.

Eduardo Gutiérrez García, director general de Infraestructuras del Transporte de la Junta de Andalucía, corroboró que los desplazamientos en Andalucía se están incrementando provocando "carreteras saturadas" en las áreas metropolitanas de Sevilla, Málaga y Granada y reclamó la necesidad de "un buen transporte público con alta fiabilidad y frecuencia, como son infraestructuras de gran capacidad como Metro y ferrocarril".

Otra causa que colapsa las carreteras es el transporte de mercancías. El transporte de mercancías se mueve en un 95% por carretera, mientras en el resto del mundo este porcentaje baja al 20%, ya que en el panorama internacional el transporte por barco moviliza el 80% de mercancías.

La secretaria general de Movilidad Sostenible Sara Hernández del Olmo con el alcalde Francisco de la Torre y el viceconsejero de Fomento Mario Muñoz-Atanet Sánchez. / Javier Albiñana

Francisco Salado Escaño, presidente de la Diputación de Málaga, calificó la situación del tráfico en el área metropolitana malagueña de "situación límite" con "colapsos y atascos diarios" en las carreteras de más de una hora que afectan a los trabajadores. Auguró que "en pocos años Málaga será la provincia más poblada de Andalucía" (actualmente la distancia con Sevilla provincia es de unos 200.000 habitantes menos) y reclamó para que ese crecimiento sea próspero inversión en obras que cumplan plazos y presupuestos.

El viceconsejero destacó que la planificación de infraestructuras es clave para gestionar bien la movilidad y que la herramienta para ponerla en marcha es el Plan de Infraestructuras de Transporte y Movilidad de Andalucía (PITMA 2021-2030), que contempla una inversión de 7.760 millones que incluye actuaciones de conservación de carreteras y destinadas a la explotación. Atanet y todos los dirigentes de la Junta señalaron la urgencia del tren de la Costa del Sol para reducir parte de este colapso en Málaga.

Desde el Ministerio de Transportes, la secretaria general de Movilidad Sostenible Sara Hernández Olmo reiteró la urgencia de evitar esta elevada dependencia del vehículo privado (del 85 al 90%) y trabajar en una "transformación profunda de los patrones de transporte" para incrementar el transporte más sostenible. La secretaria reclamó a la Junta que fomente el transporte público en los puntos que sufren los mayores colapsos de tráfico para reducir la intensidad de vehículos privados, y dijo que esta recomendación se puede aplicar en la A-7 de Málaga.

Para acabar con este dominio del transporte privado sobre el público, la solución más eficaz para mover miles de pasajeros en menor tiempo es fomentar la construcción de Metros, tranvías y Cercanías, así como fomentar la intermodalidad en los transportes de forma que todos los modos de transporte estén conectados. El viceconsejero lamentó que las provincias de Andalucía cuenten con muchas menos infraestructuras de transporte de Metro, tranvía y Cercanías que Madrid y Barcelona, y destacó que el retorno fiscal de la inversión en infraestructuras es del 50%.

Javier García Rodríguez, presidente del Comité Organizador del Congreso de Infraestructuras del Transporte de Andalucía (CITA). / Javier Albiñana

Sobre la financiación del transporte urbano, el diputado socialista Ignacio López Cano aseguró que la Ley de Movilidad Sostenible que entrará en pocas semanas en vigor pone fin a la financiación específica del transporte urbano que han tenido Madrid, Barcelona, Valencia y Canarias, y establece el mismo criterio para todos los territorios.

Para elevar la cuota del transporte público en Andalucía, la Junta está construyendo 5 infraestructuras sostenibles intermodales que se están ejecutando actualmente de forma simultánea en Andalucía: ampliación de los Metros de Sevilla, Málaga y Granada, y tranvías de Alcalá de Guadaira y Jaén. A esto se añaden nuevas ampliaciones en proyecto, como las de las líneas 3 sur y 2 de Metro de Sevilla. La Junta cifra en más de 2.000 millones la inversión que está ejecutando en Metros, y demanda mejoras en la red de Cercanías de Sevilla y Málaga.

Además se están construyendo 7 plataformas Bus VAO en la comunidad en Sevilla (Mairena-Sevilla y Sevilla-Valencina), Granada (rotonda de la Zubia y VAU 5), Málaga (PTA y Universidad), Huelva (Almonte-El Rocío).

Conservar, planificar e innovación en carreteras

En la mesa sobre las carreteras, se recalcó que la conservación es un problema que requiere sobre todo prevención e inversión presupuestaria por parte de las administraciones públicas. Prevenir antes de que la vía esté en mal estado es posible con las nuevas tecnologías como gemelo digital, visión artificial, drones, sistemas predictivos frente a los correctivos, vigilancia satelital y sensorizar la red, explicó Antonio Muruais Rodríguez (Subdirector General de Sostenibilidad e Innovación de la Dirección General de Carreteras del Ministerio de Transporte y Movilidad Sostenible).

El Congreso congregó a 350 personas entre expertos, administraciones e instituciones en el auditorio de Málaga. / Javier Albiñana

La Junta avisa de que la meteorología ha empeorado el estado de las carreteras en Andalucía en el último año y medio en seis ocasiones, y que tras la pandemia las vías no han dejado de registrar un aumento del tráfico que compromete la red, detalló Alfonso Lujano Jiménez (Director General de Infraestructuras Viarias de la Consejería Fomento). La Junta contratará en breve la redacción de un inventario de estructuras a las que se hará seguimiento para mantenerlas en buen estado.

La financiación de la conservación se enfrenta al problema de la limitación presupuestaria, pero podría estudiarse la opción de una colaboración público-privada a cambio de una contraprestación que convenga a las empresas, respondieron Francisco Manuel Baena Ureña (Director de VS Ingenova) y José Manuel Lorente (Consejero Delegado Eurovía España). Lorente destacó que importancia de conservar en perfecto estado las carreteras que tenemos en Andalucía porque supone menos gasto de combustible, menos contaminación y menos coste.

Una "planificación realista" es otro aspecto clave en la gestión de las carreteras para no repetir los retrasos históricos como el de la autovía del Olivar, que conecta el interior de Andalucía desde Úbeda (Jaén) hasta Estepa (Sevilla). El sector reclama dar prioridad en conservación y ampliación de nuevas vías a las que registran más intensidad media diaria de vehículos (IMD) porque el beneficio de la inversión es mayor.

En innovación, se resaltó la urgencia de digitalización, sobre todo para recoger cifras de vehículos. Sobre los vehículos autónomos, Muruais opinó que "no son una prioridad" en las carreteras del país. El Centro de Control y Gestión del Transporte Público andaluz está en obras en la consejería de Fomento y será un capítulo clave de la innovación tecnológica.

La amenaza para el Puerto de Algeciras

Respecto a la situación de Andalucía en el mapa internacional de los Puertos y la competitividad global, el experto Francisco Esteban Lefler, presidente de PIANC (Asociación Mundial para las Infraestructuras del Transporte Marítimo y Fluvial), destacó que la mayor amenaza para los puertos andaluces está en el Puerto de Algeciras, situado en la zona estratégica que es el Estrecho de Gibraltar, debido a la potencial amenaza de enfrentamiento entre Marruecos y Argelia. En cuanto al tráfico marítimo de todo el mundo, explicó que este se gobierna desde Asia y que Europa no figura entre los diez primeros puertos internacionales, ni siquiera el de Rotterdam. Sobre los nuevos combustibles para lograr la descarbonización, el dirigente de PIANC advirtió de que el gas natural licuado (GNL) es el más utilizado y su uso sigue creciendo. Francisco Esteban destacó también la necesidad de inversiones continuadas en los puertos para garantizar la digitalización y la conectividad sobre la base de un plan estratégico.

En el debate posterior de los puertos andaluces participaron Carlos Rubio Basabe (Presidente de la Autoridad Portuaria de Málaga), Alberto Santana Martínez (Presidente de la Autoridad Portuaria de Huelva), Ignacio Álvarez-Ossorio Ramos (Director General Agencia Pública de Puertos Andalucía), Jorge Martín Vivas (Director de Estudio 7) y Noelia González Patiño (Jefa del Departamento de Obras Marítimas en Dragados).

Aeropuertos

En el debate sobre la situación de los aeropuertos andaluces se puso de relieve el uso de la nueva generación de aviones con menos pasajeros que se usarán para vuelos más largos o transoceánicos. Son los 321 XLR con cabida para 180 pasajeros que permiten operar más rutas, que ya están volando con varias compañías en España, tales como Iberia. El aeropuerto de Málaga prevé utilizarlos para destinos como Norteamérica y países asiáticos, preferentemente para rutas de destino a destino, sin transbordo.

Sobre los aviones eléctricos, otro tema del debate, se destacó que todavía no son una opción para volar porque "le queda aún" desarrollo por cuestiones de seguridad y porque la autonomía de vuelo que permite aún es muy corta. Participaron en la mesa Antonio Gómez Guillamón (CEO y Cofundador de AERTEC), Pedro Bendala Azcárate (Director Aeropuerto Málaga-Costa del Sol), José Manuel Hesse (Decano del Colegio de Ingenieros Aeronáuticos de España), Luis Menéndez Vicente (responsable de estrategia y alianzas de Vueling) y Jaime Rodríguez Donnelly (Director General de Construcciones Sando).

En la mesa sobre ferrocarril se subrayó la importancia del Metro y el tren como opciones de transporte sostenible. Participaron Martín Navarro i Vicent (Coordinador Adjunto de Infraestructura y Administración de la Oficina del Comisionado del Gobierno para el Corredor Mediterráneo), Eduardo Gutiérrez García (Director General de Infraestructuras del Transporte de la Junta de Andalucía), José María Rivera Zafra (Director de la Agencia de Obra Pública de la Junta de Andalucía), María Valverde Lage Varela (Directora de Planificación Funcional en Adif/Adif AV), Íñigo Barahona Fernández (CEO de Navier Ingeniería) y Valentí Fontserè Pujol (Director Área Técnica e Innovación en Comsa Corporación).