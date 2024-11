La odisea para moverse desde Sevilla Este en el Cercanías C4

Moverse en Cercanías desde Sevilla Este a otros puntos de la ciudad es toda una odisea. Los estudiantes que viven en este barrio y tienen que ir hasta Reina Mercedes u otros campus se encuentran con no pocos problemas para llegar puntuales a su destino, o para coger el tren de vuelta.

Esto es lo que le sucede cada día al joven de Sevilla Este José Zarco, de 22 años, alumno de Informática de Ingeniería de computadores en Sevilla, que ha puesto una queja a Renfe sobre los deficientes horarios y frecuencia del Cercanías C4 y sobre la falta de transparencia al viajero.

El C4 es el único tren que da servicio a Sevilla Este y Padre Pío/Palmete. Un solo tren realiza este trayecto circular en 30 minutos, salvo que haya parones por el paso de otros trenes que se cruzan. La línea cuenta con 5 estaciones: Santa Justa, Palacio de Congresos, Padre Pío Palmete, Virgen del Rocío y San Bernardo.

José tiene que desplazarse cada mañana a su facultad en Reina Mercedes con el único tren que da servicio a su barrio, el circular C4, con parada en Palacio de Congresos. Lo combina con su bici, de forma que se baja en la estación del Virgen del Rocío y de allí sigue en su ciclo hasta la facultad.

Acompañamos a José en su viaje a Reina Mercedes. Son las 9.30 del miércoles. El tren llega con siete minutos de retraso, según se anuncia en la aplicación móvil. Los retrasos son constantes. No funciona el panel informativo de tiempo de llegada de los trenes de la estación Palacio de Congresos. Se montan menos de cinco viajeros, a pesar de que aún está vigente el abono gratuito y a pesar de que en Sevilla Este y su entorno viven 80.000 vecinos.

José cuenta que su trayecto dura normalmente entre 12 y 20 minutos, una diferencia que se debe a los días que el tren se para a la altura de Pineda para que pase otro tren de Media Distancia, Larga Distancia o Cercanías. Hay ocasiones en el parón dura más de 10 minutos esperando a que pasen trenes. Lamenta que no se dé prioridad a los Cercanías.

Demasiadas horas sin trenes para volver a Sevilla Este

El viaje no sufre esta vez parón alguno por cruce de trenes. José se baja en el apeadero de Virgen del Rocío. Los tornos de la estación no funcionan para validar el billete, así que no puede hacer el trámite para que le cuente como viaje realizado. Se sacó el abono, pero ante las averías de los tornos, no sabe si podrá hacer los 16 viajes para que le devuelvan el dinero que le costó el abono para todo el cuatrimestre. Una vez fuera, continúa su viaje en bici hasta la facultad de Informática.

A la salida de las clases afronta otro gran problema para volver a su casa de Sevilla Este en el circular C4, ya que no circula ningún tren entre las 10.00 y las 13:30 desde el apeadero de Virgen del Rocío a Palacio de Congresos. Y los últimos trenes te dejan en Santa Justa. Así pues, cuando este estudiante sale de clase a las 11 de la mañana tiene que esperar hasta las 13:46 para coger el tren de vuelta. Poco antes de las 16.00 se interrumpe el servicio de nuevo hasta las ocho de la tarde. Bajo estas líneas reproducimos los horarios.

Las horas a las que funciona el cercanias C4 de Virgen de Rocio al Palacio de Congresos / Renfe

El servicio de tren desde Sevilla Este funciona desde las 06:00 de la mañana, con una frecuencia de paso cada media hora hasta las 10 de la mañana. En las horas siguientes ya no hay tren hasta tres horas más tarde: a las 13:34. De nuevo vuelve a circular cada media hora hasta las 4 de la tarde. En adelante se vuelve a interrumpir hasta las 20:00 y continúa hasta las diez y media de la noche.

Estas deficiencias de horario y frecuencia del Cercanías circular explican el bajo uso de esta línea. José no conoce a ningún compañero de clase del barrio que coja el tren. La mayor parte de sus compañeros se mueven en coche, en autobús o en bici. Con las obras del Tranvibús moverse en bici por Sevilla Este es complicado.

Quejas a Renfe y al Distrito

Este estudiante se ha quejado por escrito a Renfe sobre la reducción de horario y de frecuencia del C4, y ha pedido conocer las causas y si es posible mejorarlo. La jefatura de Línea de Cercanías de Sevilla-Huelva solo le ha respondido (6 de noviembre) que transmite su queja "al departamento de gestión-producción y la dirección de Cercanías para que sean conscientes de su malestar y de las consecuencias que este hecho le causa".

José también ha escrito al distrito Este-Alcosa-Torreblanca para que pida a Renfe mejoras en el Cercanías C4, en el sentido de recuperar el doble sentido en esta línea circular con cinco paradas y que vuelva a tener dos trenes, ya que en un solo sentido ha provocado un servicio "poco frecuente y poco fiable". "Manteniendo la frecuencia en cada sentido de 30 minutos, las dos direcciones entre sí tendrán un desfase de 15 minutos", señala el estudiante, quien recalca que con dos trenes, cada uno en un sentido, "mejoraría tanto la frecuencia como la fiabilidad debido a que los usuarios pueden elegir la dirección contraria añadiendo relativamente pocos minutos al tiempo de viaje, reduciendo el tiempo de espera y el tiempo total considerablemente".

Las horas de servicio del Cercanias C4 de Palacio de Congresos a Virgen del Rocio. / Renfe

Respuesta de Renfe

A preguntas de este periódico, Renfe responde que el Cercanías ofrece una programación de 21 servicios diarios (12.700 plazas al día) en la línea C4 Sevilla-Padre Pío-Palacio de Congresos de Cercanías de Sevilla. La empresa estatal admite que en esta línea "no circulan trenes de 10:00 a 13:00 y de 16:30 a 19:30". Sobre las causas de este deficiente servicio, Renfe sostiene que se debe a que "son tramos de horario valle con baja demanda de viajeros". Esos tramos sin servicio duran unas tres horas cada uno.

Sorprende que Renfe hable de baja demanda cuando Sevilla Este es de los barrios más poblados de la ciudad. Está claro que sin mejores horarios y frecuencias en el servicio de tren la demanda nunca crecerá.

Propuesta al distrito

El joven estudiante también propuso en octubre al distrito Este-Alcosa-Torreblanca dos ideas efectivas y de bajo coste para mitigar el problema de aislamiento de estos barrios, una es la mejora del Cercanías y otra es que se construyan dos pasos inferiores al norte y al sur de la avenida de las Ciencias para salvar las vías del tren, la SE-30 y el polígono industrial y que conecten con los barrios de Cerro-Amate.

Ha pedido también al distrito un cambio de movilidad en las calles, de forma que no vaya todo el tráfico (autobuses, peatones, bicis, patinetes, coches) por las mismas calles, lo que provoca trayectos más incómodos y lentos para todos, especialmente para los usuarios de transporte público, bicis y peatones.