Sevilla crece desaforadamente por el sur sin un plan de movilidad

Los vecinos de la zona sur de Sevilla (distrito Bellavista-La Palmera) llevan años alertando del colapso de sus barrios por la avalancha de proyectos que se están desarrollando en este enclave de la ciudad sin planificación alguna para organizar la movilidad de miles de personas.

Lo avisaron con el centro comercial Lagoh, luego con el estreno de la Ciudad de la Justicia y actualmente alertan de las más de 60.000 personas al día que vendrán al distrito si sumamos a las instalaciones actuales la ampliación del estadio del Betis, el proyecto de Distrito Urbano Portuario en el Muelle de Tablada y la avenida de Las Razas donde se implantarán la Escuela universitaria Eusa y la empresa COX. A ello hay que añadir las 23.000 viviendas nuevas previstas en el distrito que suponen 55.200 habitantes adicionales.

“No pedimos frenar el progreso: pedimos planificarlo con rigor para que no se cargue sobre las espaldas de los de siempre. La movilidad es la columna vertebral de los barrios, de los distritos y de la ciudad; si se actúa a ciegas, el colapso está garantizado”, subraya Diego de Caralt, presidente de la asociación de vecinos Puerto de Sevilla.

“Llevamos años alertando de que se tramitan desarrollos sin una visión de conjunto. Cada proyecto se mira por separado –o ni siquiera se estudia–, mientras nuestras calles asumen más tráfico, menos aparcamiento y peores tiempos de desplazamiento”, protesta el dirigente vecinal.

Tráfico intenso junto a la urbanización del nuevo barrio Regimiento de Artillería que sumará más de 17.000 viviendas a los barrios del sur de Sevilla / José Ángel García

Gracias a la previsión y la insistencia de la citada asociación vecinal, el Pleno del distrito ha aprobado por mayoría solicitar, con carácter urgente, a la Alcaldía, a la Gerencia de Urbanismo y a Movilidad la elaboración y presentación pública de un Estudio de Movilidad global que analice conjuntamente el impacto acumulado de todos los proyectos en marcha y previstos en el entorno del Distrito.

La propuesta ha salido adelante con la única abstención del PP (VOX no asistió a la Junta Municipal), lo que evidencia el alto consenso vecinal que respalda esta iniciativa. El delegado del distrito es Álvaro Pimentel.

Ese estudio debe analizar cómo afectan estos proyectos a la movilidad general del distrito y a los residentes empadronados de cada barriada evaluando efectos en tráfico, transporte público, seguridad vial y aparcamientos residenciales.

En segundo lugar se reclama en la moción que ese estudio sea presentado a los vecinos y vecinas, para que sepan realmente cómo van a afectar en su vida diaria esos proyectos en sus calles: con escenarios, mapas y cronograma, antes de adoptar decisiones irreversibles.

Proyectos e instalaciones del distrito Bellavista-La Palmera / Departamento de Infografía. Fuente: AVV Puerto de Sevilla

Y, en tercer lugar, que se realice un estudio real de las necesidades de cada barriada sobre aparcamiento residencial, con soluciones alternativas del Ayuntamiento: aparcamientos disuasorios, regulación inteligente, residentes, park&ride, interoperabilidad con Tussam, Metro/metro-tranvía, bici y patinetes, con trato equitativo respecto a grandes operadores privados.

La asociación recuerda el trato aventajado que se le ofrece a Lagoh con el alquiler de las bolsas de aparcamiento en suelo municipal.

La asociación de vecinos Puerto de Sevilla detalla los datos que demuestran la urgencia de actuar ya antes de que sea demasiado tarde. “Los datos exigen decisiones ahora, no mañana”, recalca.

-Ciudad de la Justicia (Palmas Altas): previsión media de 4.433 visitas diarias (funcionarios, profesionales y usuarios), con el Metro proyectado, en el mejor de los casos, para 2036. El sector judicial ya ha manifestado su preocupación por el traslado sin garantías de acceso.

-Muelle de Tablada (fase 1, Dominio Público Portuario): 8.000 personas/día estimadas; pese a ello, en 2024 la Gerencia de Urbanismo indicó que no era necesario un estudio de tráfico porque “no se prevé ningún uso que pueda afectar a la movilidad actual”.

-Distrito Urbano Portuario. 2.500 personas por el traslado de la universidad privada de la Cámara de Comercio y 1.500 trabajadores por el traslado de COX, sin sumar proveedores y visitas.

-Proyecto terciario del Real Betis (31.500 m²): según la instrucción técnica (ITC-BT-28), la ocupación teórica podría oscilar entre 19.700 y 39.400 personas en hora punta según el uso efectivo de superficie. A día de hoy, no consta un estudio de movilidad público asociado.

-Centro comercial Lagoh: 9.000.000 de visitantes anuales y objetivo de 15 millones. El Ayuntamiento cede dos parcelas municipales (hasta 640 plazas) por 150.000 euros/año (19,53 €/plaza/mes). Los vecinos se preguntan qué ocurrirá cuando no se puedan ceder. Los tribunales han anulado el estudio de detalle del centro comercial tras la denuncia de Ecologistas en Acción.

-Área de Planeamiento Incorporado entre la avenida de Jerez, el nuevo canal del Guadaíra y el ramal ferroviario del Puerto (API-DBP-04): 52.290 m² de nuevo desarrollo con información pública insuficiente sobre accesos, estacionamiento y trasiego de personas diarias.

-Crecimiento residencial: 23.000 viviendas nuevas previstas en el Distrito Bellavista- La Palmera, suponen 55.200 habitantes adicionales (2,4 hab/vivienda, coeficiente autonómico). La mayor parte van en el nuevo barrio de Regimiento de Artillería.

La asociación vecinal recuerda que el planeamiento vigente prevé la priorización peatonal y posible semi/peatonalización de Reina Mercedes a medio-largo plazo y el metro-tranvía en superficie por Bellavista, lo que puede eliminar plazas de aparcamiento en la calzada. A esto se suman las 46 hectáreas del Batán, cuya evolución condicionará los accesos por Puente de las Delicias. Todo ello requiere un análisis conjunto y transparente.

El Ayuntamiento de Sevilla está a tiempo de evitar que se repita en los barrios del sur de Sevilla lo que sucedió con Sevilla Este, que se construyó sin dotarla de un transporte adecuado, un martirio para sus 100.000 habitantes actuales.