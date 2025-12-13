Sevilla Quiere Metro reclama profundos cambios en el trazado y en las 12 estaciones del tramo sur de la línea 3 del Metro

Las alegaciones al tramo sur de la línea 3 del Metro presentadas por la asociación Sevilla Quiere Metro que dirigen Manuel Alejandro Moreno, Enrique de Álava y Víctor Aguilar incluyen profundos cambios en el trazado por Eritaña, Los Bermejales, Palmas Altas y Bellavista para mejorar su velocidad (competitividad), así como en las 12 estaciones desde Plaza España-Eritaña hasta el Hospital de Valme y en los detalles de accesibilidad para personas con discapacidad.

La entidad comparte con los vecinos de ambos barrios que el Metro vaya completamente bajo tierra tanto en Los Bermejales como en Bellavista para que no genere barreras urbanas, reduciendo las curvas para ganar velocidad (competitividad) y optimizando el tamaño de las estaciones según la demanda prevista, sin escatimar la calidad del servicio.

Sobre los plazos de obra, propone que la Junta de Andalucía financie este tramo mediante un préstamo del Banco Europeo de Inversiones (BEI), lo que podría permitir iniciar las obras en 2028, en lugar de retrasar su estreno a 2040. "Es fundamental que la Consejería aspire a poner en servicio el tramo sur de la línea 3 antes de 2040", recalca la asociación.

El documento, de 107 páginas, es tan claro como exhaustivo en propuestas y análisis.

Propuestas de trazado en Los Bermejales y Ciudad de la Justicia / Departamento de Infografía. Fuente: Sevilla Quiere Metro

Cambios en el trazado

En Los Bermejales plantea un trazado subterráneo alternativo por la avenida de Reino Unido (en lugar de invadir con una rampa el Paseo de Europa y en superficie la avenida de Finlandia) para no afectar al barrio y que comience a salir a la superficie en rampa cuando alcanza el terreno disponible de la avenida de Irlanda a 80 metros al sur de la Glorieta de Donantes de Vida. Eso permitiría unos radios de curvatura de al menos 150 metros, lejos de los radios de curvatura de 45 y 50 metros que propone la Junta y que perjudicarían la explotación. Todo el recorrido a cielo abierto, desde que sale del túnel, transcurre en paralelo de la avenida de Irlanda, con un radio de giro de 150 metros, hasta que se endereza para tomar la ruta propuesta por la Consejería para cruzar la SE-30. El viaducto tiene 330 metros de recorrido, longitud suficiente para elevarse 15 metros en una pendiente del 45‰ de forma genérica. No existen intersecciones, lo que permite mantener su segregación a lo largo de todo el trayecto.

En Bellavista, el soterramiento continuo en Bellavista evita un cuello de botella para la futura conexión con Dos Hermanas. Se recalca que el trazado debe ser soterrado en el barrio desde que baja del viaducto del nuevo cauce de Guadaíra (PK 7+284,506) hasta el Hospital de Valme y se reducen las cuatro estaciones previstas a dos únicamente: Bermejales 1 y Hospital de Valme, desplazando esta última ligeramente hacia el norte. La reducción de paradas y el soterramiento de estas permite ganar velocidad sin perder población servida y que las ambulancias que van o vienen del hospital no tengan que pararse para dejar pasar el metro. Se mejoran los radios de curvatura tras cruzar el viaducto del nuevo cauce del Guadaíra hasta los 100 metros (frente al radio de 50 metros de la propuesta de la Junta) y entre los Jardines de la Alhambra y la avenida de Bellavista.

Trazado alternativo en Bellavista / Departamento de Infografía. Fuente: Sevilla Quiere Metro

Una de las alegaciones clave en el trazado es el paso por Eritaña, considerado "un punto crítico para la futura explotación" al tratarse de "un cuello de botella que conviene optimizar" debido a que se ha diseñado con unas curvas y contracurvas demasiado cerradas, con radios de 50 a 70 metros que "generan un grave cambio significativo de velocidad y reducen la velocidad de explotación para 40.000 viajeros/día que pasarán por ese punto". La asociación recalca la importancia de esta parte de túnel, por el que pasará la inmensa mayoría del tramo sur de la línea 3, lo que influye en todo el conjunto.."En términos de seguridad ferroviaria, este punto representa un riesgo operacional debido a la imposibilidad de acelerar en la curva y la contracurva, por lo que es necesario establecer medidas mitigadoras", asegura la entidad. Es especialmente preocupante

La propuesta para el túnel en mina en Eritaña es llevarlo bajo el Jardín de la Casa Rosa y prolongarlo para comenzarlo justo antes de la curva de la calle Eritaña hasta justo después del paso inferior de Bueno Monreal. El túnel en mina tendría longitud de 290 metros con radios en torno a 150 metros. La ventaja es que reduce el impacto en el tráfico durante las obras en la Palmera y calle Eritaña, mejora el tránsito de las ambulancias y evita también la afección masiva a servicios urbanos, minimizando los cortes de tráfico.

La mejora del trazado en Eritaña y Bermejales reduce los riesgos de explotación y evita reformas costosas posteriores.

Trazado alternativo en Eritaña / Departamento de Infografía. Fuente: Sevilla Quiere Metro

En Palmas Altas (Isla Natura) se reclama alargar el viaducto que cruza el cauce del Guadaíra unos 250 metros (desde el P.K. 6+680 al P.K. 6+420) con objeto de salvar un camino rodado por debajo y que puedan producirse desarrollos en el futuro (como una incorporación directa a la A-4 o un acceso sur al Puerto de Sevilla), así como la continuación del camino natural de la ribera del Guadaíra

Las mejoras en los radios de curva del trazado son para que el Metro no ralentice su velocidad en estos puntos críticos.

Modificaciones en las 12 estaciones

En las 12 estaciones del tramo sur de la línea 3 del Metro se plantean cambios, sobre todo en las cuatro estaciones con gran demanda de pasajeros como Heliópolis, La Palmera, Plaza de España–Parque de María Luisa y Bueno Monreal, tales como el traslado de bocas de metro y ascensores para acercar el Metro a las zonas con más demanda, y ampliar andenes (método español: andén central y dos laterales) para cubrir la demanda. En Pineda y Los Bermejales las propuestas se dirigen a reducir costes sin perder funcionalidad. En Hospital de Valme a reordenar los accesos y garantizar la intermodalidad con el Cercanías y con su ampliación futura a Dos Hermanas.

Propuesta de boca de Metro para la estación Plaza de España-Parque de María Luisa del tramo sur de la línea 3. / Sevilla Quiere Metro

Plaza España-Parque de María Luisa

Trasladar la estación a la acera del Parque de María Luisa. Se propone llevar la boca de metro del acceso de la avenida de la Borbolla hacia el parque de María Luisa, lo que permitirá un acceso directo al parque. Diseño de la estación de estilo regionalista acorde al emplazamiento donde se ubica.

Bueno Monreal

Cambiar de ubicación de la boca de metro a la otra acera para acercar el metro al futuro desarrollo urbanístico Distrito Urbano Portuario, la terminal de cruceros y la contraportada de la Feria, ubicada a tan solo 900 metros de la futura estación.

La Palmera

Modificación del diseño con andén central más andenes laterales (método español). Permitir el flujo directo de viajeros sin tornos intermedios entre líneas. Boca de metro adicional en calle Tramontana (al funcionar como intercambiador entre las líneas 3 y 4). Peatonalizar la calle Tramontana. Y desplazar el ascensor del acceso original para facilitar la intermodalidad directa entre la línea 3 y la futura línea 4,

Heliópolis

Pineda

Rediseñar la estación con un andén central, en lugar de lateral, para evitar una estructura sobredimensionada ante la demanda esperada, y que tenga un único nivel (en torno a 7 metros de profundidad) en lugar de en dos niveles (a 12 metros de profundidad). Esta adaptación permite ahorrar costes al ajustar la estación a la demanda moderada prevista, sin comprometer el servicio a los usuarios.

Los Bermejales

La asociación apuesta por la alternativa B3 que supone colocar la estación de Los Bermejales en la avenida del Reino Unido con dos niveles (un andén sobre otro), configuración facilita la experiencia del usuario.

Ciudad de la Justicia

Trasladar la estación unos metros más hacia el sur, hasta el cruce con las vías férreas del Puerto de Sevilla. Se obtendría una estación con dos salidas en los extremos: una al norte que comunica con la Ciudad de la Justicia y el centro comercial Lagoh, y otro acceso al sur que de servicio a la parte norte del barrio de Isla Natura (Palmas Altas). La población servida de esta estación crecería significativamente.

Palmas Altas

Se propone un trazado en superficie completamente segregado con la instalación de cerramientos de tipo ferroviario para que el tren alcance la velocidad máxima (70 km/h). En la estación se propone crear un paso elevado o inferior que comunique ambos andenes de forma separada de las vías del metro para que el tren no tenga que reducir la velocidad y que se levante un pequeño edificio que albergue una fila reducida de tornos y máquinas de venta de billetes.

Cortijo de Cuarto y Bellavista 1

Simplificarlas en una sola estación: Bellavista 1. Construir dos bocas (accesos): una cercana al barrio de Jardines de Hércules (glorieta Presos de los Merinales) y la otra en el entorno del Hospital Viamed Santa Ángela de la Cruz.

Bellavista 2 y Hospital de Valme

Simplificarlas en una sola estación: Hospital de Valme desplazando ligeramente la estación al norte para lograr una ubicación más céntrica del barrio y más útil para los vecinos. Doble acceso de la boca del Metro: uno en la calle Pamplona para impulsar una intermodalidad directa con Cercanías, y otro para dar servicio al Hospital de Virgen de Valme. Se propone un parking disuasorio junto al campo del U.D. Bellavista. Y recorridos seguros para peatón desde la boca de metro hasta el hospital.

En materia de accesibilidad, Sevilla Quiere Metro ha colaborado con la Asociación Eliminando Barreras para corregir en el tramo sur de la línea 3 los fallos con que se hizo la línea 1.

Para más información, puede consultar el documento de alegaciones: