Sevilla es la única capital andaluza que no restringe el tráfico en su casco antiguo

Las señales de restricción de tráfico en el centro están en Almirante Apodaca y entorno, pero no se cumplen.

Sevilla camina hacia atrás en la regulación del tráfico en el casco antiguo de la ciudad, a diferencia de lo que sucede en las principales ciudades andaluzas. Mientras todas las grandes capitales andaluzas han situado su Zona de Bajas Emisiones (ZBE) en la zona centro (ver infografía adjunta), Sevilla ha desviado esta área con circulación restringida para vehículos contaminantes a la isla de la Cartuja. Y ello pese a que la isla recibe 30.000 vehículos al día, muy lejos de los 100.000 coches/día que invaden el centro sevillano.

La ZBE es una exigencia de la ley de cambio climático de 2021. Córdoba, en 2023, fue la primera capital en poner en marcha su Zona de Bajas Emisiones en su área de circulación restringida (ACIRE). Más recientes, de 2025, son las de Almería (enero), Granada (octubre), Málaga (noviembre) y Cádiz (antes de final de año). En 2026 la estrenan Huelva y Jaén. Todas están en el centro.

¿Qué pasa en Sevilla? El problema no es de partido. Esas ciudades andaluzas que han elegido el casco antiguo para sus ZBE están gobernadas por el PP, salvo Jaén (PSOE). En Sevilla, la única limitación de tráfico que ha funcionado en el centro la implantó la coalición PSOE-IU al final del mandato de Monteseirín (2010-2011).

Zonas Bajas Emisiones en Sevilla / Dpto de infografía. Fuente: Elaboración propia

Años después, Sevilla planificó una restricción de tráfico en el centro, en Triana y en la Cartuja en el último gobierno del socialista Juan Espadas que concluyó Antonio Muñoz. En Cartuja sí se estrenó a falta de algunos flecos, pero en el centro y Triana no llegó a aplicarse por la victoria del PP en las elecciones de 2023. El PP de Sanz dejó en el cajón esos planes para el centro y Triana y solo culminó definitivamente la ZBE de la Cartuja.

La situación actual del casco antiguo de Sevilla es que el tráfico puede entrar libremente por todos los accesos, pese a que en Almirante Apodaca una señalización lo impide. El gremio de taxistas ha reclamado la urgencia de restricciones para acabar con la saturación de vehículos en el centro.

La excusa del alcalde actual José Luis Sanz (PP) para evitar cualquier limitación del tráfico en el casco de Sevilla es que no hay suficiente transporte público ni suficientes aparcamientos. Volvió a repetirlo esta semana en la rueda de prensa del tramo sur de la línea 3 del Metro cuando este periódico le preguntó si va a tomar medidas para pacificar el tráfico en el centro, ante la desesperación de los taxistas por el colapso diario del casco antiguo.

“Se ha estudiado y la intención es seguir reduciendo el tráfico en el centro cuando se incremente el transporte público y cuando tengamos más aparcamientos. Con el volumen de obras que hay ahora mismo en el centro de Sevilla tampoco era el momento de empeorar todavía más las condiciones de entrada al centro de Sevilla, sobre todo de la carga y descarga”, respondió Sanz. Llama la atención que el alcalde use la expresión “seguir reduciendo el tráfico” cuando hasta ahora no se ha cumplido ninguna limitación en el casco.

La llegada del Tranvibús al Duque a mediados de 2026 debería ser una buena ocasión para reducir el tráfico privado.

El Ayuntamiento de Monteseirín (1999-2011) fue el único que limitó el tráfico en el centro al final de su tercer mandato, pero el experimento (Plan centro) fue eliminado por el PP de Zoido (2011-2015). No hubo más intentos por restringir el tráfico hasta los citados planes para el centro y Triana de Juan Espadas que murieron con Sanz en junio de 2023.

Zonas Bajas Emisiones en Almería / Dpto de infografía. Fuente: Elaboración propia

Zonas Bajas Emisiones en Cádiz / Dpto de infografía. Fuente: Elaboración propia

Zonas Bajas Emisiones en Córdoba / Dpto de infografía. Fuente: Elaboración propia

Zonas Bajas Emisiones en Granada / Dpto de infografía. Fuente: Elaboración propia

Zonas Bajas Emisiones en Huelva / Dpto de infografía. Fuente: Elaboración propia

Zonas Bajas Emisiones en Jaén / Dpto de infografía. Fuente: Elaboración propia