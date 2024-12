De la fecha de la Expo a la última Copa del Betis: décimos de la Lotería de Navidad que ya se han agotado en Sevilla

Apenas queda para que los bombos del Sorteo Extraordinario de la Lotería de Navidad comiencen a girar en el Teatro Real de Madrid. Los nervios y la ilusión se incrementan por momentos entre los ciudadanos que guardan la esperanza de llevarse un buen pellizco este domingo y ¿por qué no el Gordo? En este contexto, las supersticiones, los amuletos y nuestra predilección por ciertos números juegan un papel esencial.

Los décimos que evocan efemérides o fechas especiales suelen encontrarse entre los más demandos y este año no iba a ser una excepción. Tanto es así que el que haya decidido buscarlos a última hora, es probable que salga sin ellos de la administración.

Un caso llamativo es el de la Administración Loterías Airesur, en el centro comercial homónimo de Castilleja de la Cuesta. El local está presidido por un cartel en que se anuncian este tipo de décimos especiales relacionados con fechas, de los cuales (espóiler): casi todos están agotados. Una acción de márketing que ha resultado todo un acierto por parte de sus responsables, pero ¿de qué números hablamos y por qué se han agotado?

La Fecha de la inauguración de la Expo

El 20 de abril de 1992 supuso un hito de la historia reciente de Sevilla (y España) y eso bien lo saben quienes se han hecho con el núemro 20492. Se trata de la fecha de la inauguración de la Exposición Universal, que conmemoraba el V Centenario del Descubrimiento de América y supuso la recuperación de la isla de la Cartuja. Además, en una ola de nostalgia, la Expo de Sevilla y su mascota, Curro, han vuelto a la actualidad de la mano de 1992, la nueva serie de Netflix dirigida por Álex de la Iglesia.

La Feria de Sevilla de 2025

Con bastante guasa, esta administración no ha evitado pasar por encima de la polémica en torno a la fecha de la Feria de Sevilla: "¿Y el Pescaíto pa cuándo? ...Lo cambiaron al lunes", puede leerse en el cartel. El número en cuestión es el 40525, o sea, el 4 de mayo de 2025 se trata del inicio de la Feria con el nuevo formato. Cabe recordar que el pasado mes de mayo en una consulta pública no vinculante del Ayuntamiento de Sevilla, 55.435 ciudadanos (el 52%) decidieron regresar al modelo anterior, de lunes de Pescaíto a domingo; frente al resto que apostaron por mantener el formato de sábado a sábado. No obstante, esta decisión debe aún ser ratificada por el pleno municipal.

Última Europa League del Sevilla

El sevillismo aún tiene grabado en la memoria aquel 31 de mayo de 2023, cuando los rojiblancos ganaron la séptima Europa League de su historia. El conjunto se impusio a la Roma en los penaltis (4-1) tras una emocionante final en el Puskas Arena de Budapest, por ello no es de extrañar que el 31523 también esté agotado en esta administración.

La última Copa del Rey del Betis

Aún más emocionante fue el 23 de abril de 2022 para los aficionados del Real Betis Balompié. En esta fecha los verdiblancos disputaron la final de la Copa del Rey en el Estadio Olímpico de la Cartuja contra el Valencia C.F. Tras empatar 1-1, el Betis se impuso en la tanda de penaltis por 5-4. Y sí, tampoco quedan décimos del 23422 en la administración de loterías de Airesur.